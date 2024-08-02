ФОТО. После Олимпиады. Ястремская похвасталась фигурой в бикини на пляже
Даяна опубликовала новый пост в своем Instagram
Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram.
24-летняя украинка похвасталась фигурой в черном бикини. Сейчас Даяна отдыхает где-то на пляже.
Недавно Ястремская выступила на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже. В одиночном разряде она проиграла Камиле Осорио во 2-м раунде, а в паре вместе с Мартой Костюк выиграла стартовый поединок, но затем тандем из Украины снялся.
ФОТО. После Олимпиады. Ястремская похвасталась фигурой в бикини на пляже
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима, отдав всего 2 гейма
Виктор Вацко сообщил, что Максим будет прооперирован после травмы в матче ЛЧ
Какая мададєц, настоящая патріотка Украіни! Язик не главноє, главное какой чєлавєк. Русскій язик не прінадлєжит рассейской імпєріі, і паетаму патріотка Даяна владєєт русскім в савєршєнствє.