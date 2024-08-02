Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram.

24-летняя украинка похвасталась фигурой в черном бикини. Сейчас Даяна отдыхает где-то на пляже.

Недавно Ястремская выступила на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже. В одиночном разряде она проиграла Камиле Осорио во 2-м раунде, а в паре вместе с Мартой Костюк выиграла стартовый поединок, но затем тандем из Украины снялся.

ФОТО. После Олимпиады. Ястремская похвасталась фигурой в бикини на пляже