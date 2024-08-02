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02 августа 2024, 23:10 | Обновлено 02 августа 2024, 23:30
2704
6

ФОТО. После Олимпиады. Ястремская похвасталась фигурой в бикини на пляже

Даяна опубликовала новый пост в своем Instagram

02 августа 2024, 23:10 | Обновлено 02 августа 2024, 23:30
2704
6
ФОТО. После Олимпиады. Ястремская похвасталась фигурой в бикини на пляже
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новый пост в своем Instagram.

24-летняя украинка похвасталась фигурой в черном бикини. Сейчас Даяна отдыхает где-то на пляже.

Недавно Ястремская выступила на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже. В одиночном разряде она проиграла Камиле Осорио во 2-м раунде, а в паре вместе с Мартой Костюк выиграла стартовый поединок, но затем тандем из Украины снялся.

ФОТО. После Олимпиады. Ястремская похвасталась фигурой в бикини на пляже

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фото Даяна Ястремская lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Boodya
"десь на пляжі" нашим явно краще, причому у всіх видах спорту
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+6
mazepa1967
При чому тут спорт і Олімпіада? Кому це потрібно? Не журналісти,а таблоїд
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
а Сабаленка против Азаренки в Вашингтоне
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0
Пум
Сзади справа две чувихи в кадр попали)
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0
Nick.Grabowski
Чітаєт пушкіна-лєрмантава? 
Какая мададєц, настоящая патріотка Украіни! Язик не главноє, главное какой чєлавєк. Русскій язик не прінадлєжит рассейской імпєріі, і паетаму патріотка Даяна владєєт русскім в савєршєнствє.  
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-3
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