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Теннис
02 августа 2024, 20:20 |
898
1

Известны финалистки теннисного турнира на ОИ-2024 в женском парном разряде

Здесь могли быть сестры Киченок

02 августа 2024, 20:20 |
898
1
Известны финалистки теннисного турнира на ОИ-2024 в женском парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Сара Эррани и Жасмин Паолини

Состоялись матчи 1/2 финала на олимпийском теннисном турнире в Париже в женском парном разряде.

Испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо, который вчера остановили украинок сестер Людмилу и Надежду Киченок, без шансов проиграла «нейтральному» дуэте Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

В другом полуфинале итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини оказались сильнее Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии.

ОИ-2024. Женский парный разряд. 1/2 финала
Сара Эррани / Жасмин Паолини Каролина Мухова / Линда Носкова – 6:3, 6:2
Мирра Андреева / Диана Шнайдер Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо – 6:1, 6:2

Финал и матч за «бронзу» в женском парном разряде будут сыграны в воскресенье, 4 августа.

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Сара Эррани Жасмин Паолини Каролина Мухова Линда Носкова Мирра Андреева Диана Шнайдер Кристина Букша Сара Соррибес-Тормо
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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introvert
"Тут могли бути сестри Кіченок..." 
Що хильнув автор? Щастя, що не вийшли в півфінал,  бо зі своєю учрашньою грою отримали б від орчинь два бублика. І ті, хто вчора їх захищав, сьогодні б розпинали.
Рівень сестер не відповідає півфіналу ОІ. Змиріться з цим.
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