Известны финалистки теннисного турнира на ОИ-2024 в женском парном разряде

Состоялись матчи 1/2 финала на олимпийском теннисном турнире в Париже в женском парном разряде.

Испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо, который вчера остановили украинок сестер Людмилу и Надежду Киченок, без шансов проиграла «нейтральному» дуэте Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

В другом полуфинале итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини оказались сильнее Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии.



ОИ-2024. Женский парный разряд. 1/2 финала

Сара Эррани / Жасмин Паолини – Каролина Мухова / Линда Носкова – 6:3, 6:2

Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо – 6:1, 6:2

Финал и матч за «бронзу» в женском парном разряде будут сыграны в воскресенье, 4 августа.