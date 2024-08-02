Известны финалистки теннисного турнира на ОИ-2024 в женском парном разряде
Здесь могли быть сестры Киченок
Состоялись матчи 1/2 финала на олимпийском теннисном турнире в Париже в женском парном разряде.
Испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо, который вчера остановили украинок сестер Людмилу и Надежду Киченок, без шансов проиграла «нейтральному» дуэте Мирра Андреева / Диана Шнайдер.
В другом полуфинале итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини оказались сильнее Каролины Муховой и Линды Носковой из Чехии.
ОИ-2024. Женский парный разряд. 1/2 финала
Сара Эррани / Жасмин Паолини – Каролина Мухова / Линда Носкова – 6:3, 6:2
Мирра Андреева / Диана Шнайдер – Кристина Букша / Сара Соррибес Тормо – 6:1, 6:2
Финал и матч за «бронзу» в женском парном разряде будут сыграны в воскресенье, 4 августа.
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Що хильнув автор? Щастя, що не вийшли в півфінал, бо зі своєю учрашньою грою отримали б від орчинь два бублика. І ті, хто вчора їх захищав, сьогодні б розпинали.
Рівень сестер не відповідає півфіналу ОІ. Змиріться з цим.