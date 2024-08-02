Лига конференций02 августа 2024, 18:19 | Обновлено 02 августа 2024, 18:25
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1
Украинцы пропустили 1500-й мяч в еврокубках
Автором «юбилейного» гола стал форвард «Олимпии» Иван Дурдов
02 августа 2024, 18:19 | Обновлено 02 августа 2024, 18:25
168
1
Мяч, забитый форвардом словенской «Олимпии» Иваном Дурдовым в матче с «Полесьем», стал 1500-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках. 732 раза голкиперам наших команд довелось вынимать «круглого» из сетки в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 590 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 83 – в Кубке кубков, 59 – в Лиге конференций, 34 – в Кубке Интертото и 2 – в Суперкубке УЕФА.
Чаще других поражали ворота украинцев коллективы из Германии, Италии – по 152 гола, Испании – 132, Англии – 110, Франции – 99 и Португалии – 97.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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а забили сколько?