Украинцы пропустили 1500-й мяч в еврокубках

Мяч, забитый форвардом словенской «Олимпии» Иваном Дурдовым в матче с «Полесьем», стал 1500-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках. 732 раза голкиперам наших команд довелось вынимать «круглого» из сетки в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 590 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 83 – в Кубке кубков, 59 – в Лиге конференций, 34 – в Кубке Интертото и 2 – в Суперкубке УЕФА.

Чаще других поражали ворота украинцев коллективы из Германии, Италии – по 152 гола, Испании – 132, Англии – 110, Франции – 99 и Португалии – 97.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ