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Лига конференций
02 августа 2024, 18:19 | Обновлено 02 августа 2024, 18:25
168
1

Украинцы пропустили 1500-й мяч в еврокубках

Автором «юбилейного» гола стал форвард «Олимпии» Иван Дурдов

02 августа 2024, 18:19 | Обновлено 02 августа 2024, 18:25
168
1
Украинцы пропустили 1500-й мяч в еврокубках
ФК Полесье

Мяч, забитый форвардом словенской «Олимпии» Иваном Дурдовым в матче с «Полесьем», стал 1500-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках. 732 раза голкиперам наших команд довелось вынимать «круглого» из сетки в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 590 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 83 – в Кубке кубков, 59 – в Лиге конференций, 34 – в Кубке Интертото и 2 – в Суперкубке УЕФА.

Чаще других поражали ворота украинцев коллективы из Германии, Италии – по 152 гола, Испании – 132, Англии – 110, Франции – 99 и Португалии – 97.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
зрада и зубожиння
а забили сколько?
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