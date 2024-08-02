ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм переписал трансферный рекорд, купив игрока Арсенала
Эмиль Смит-Роу отныне будет выступать за «дачников»
Клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм» официально объявил о подписании 24-летнего атакующего полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу.
С новичком «дачники» подписали пятилетнее трудовое соглашение, которое содержит опцию продления еще на 12 месяцев.
Сумму сделки клубы предпочли не афишировать, однако по неофициальной информации, за Смит-Роу «Фулхэм» заплатил 31,8 миллион евро, переписав клубный трансферный рекорд.
Ранее самым дорогим подписанием в истории «Фулхэма» являлся ивуарийский опорник Жан Сери, за которого лондонцы летом 2018 года заплатили «Ницце» 30 миллионов евро.
Эмиль Смит-Роу является воспитанником академии «Арсенала», а за первую команду «канониров» сыграл 115 официальных матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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