Фулхэм подписывает хавбека Арсенала. Это будет клубный рекорд

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу в ближайшие дни станет игроком «Фулхэма». Клубы согласовали трансфер за 34 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Это будет рекордный переход в истории «Фулхэма».

24-летний центральный полузащитник не сумел закрепиться в составе «Арсенала». В минувшем сезоне игрок провел 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.