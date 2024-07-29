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  4. Фулхэм подписывает хавбека Арсенала. Это будет клубный рекорд
Англия
29 июля 2024, 20:11 |
1531
0

Фулхэм подписывает хавбека Арсенала. Это будет клубный рекорд

Смит-Роу перейдет в другую лондонскую команду

29 июля 2024, 20:11 |
1531
0
Фулхэм подписывает хавбека Арсенала. Это будет клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Смит-Роу

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу в ближайшие дни станет игроком «Фулхэма». Клубы согласовали трансфер за 34 миллиона фунтов с учетом бонусов.

Это будет рекордный переход в истории «Фулхэма».

24-летний центральный полузащитник не сумел закрепиться в составе «Арсенала». В минувшем сезоне игрок провел 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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Арсенал Лондон Фулхэм Эмиль Смит-Роу трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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