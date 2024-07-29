Англия29 июля 2024, 20:11 |
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Фулхэм подписывает хавбека Арсенала. Это будет клубный рекорд
Смит-Роу перейдет в другую лондонскую команду
29 июля 2024, 20:11 |
1531
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Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу в ближайшие дни станет игроком «Фулхэма». Клубы согласовали трансфер за 34 миллиона фунтов с учетом бонусов.
Это будет рекордный переход в истории «Фулхэма».
24-летний центральный полузащитник не сумел закрепиться в составе «Арсенала». В минувшем сезоне игрок провел 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.
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