Украина. Премьер лига02 августа 2024, 16:36 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря присоединилась к телепулу
Матчи луганского клуба будут транслироваться на УПЛ ТВ
02 августа 2024, 16:36 |
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Луганская «Заря» на своем сайте официально сообщила о присоединении к телепулу УПЛ ТВ:
«В этом сезоне матчи команд Украинской Премьер-лиги, в том числе луганской «Зари» вы сможете посмотреть на канале УПЛ ТБ.
Речь идет как о домашних, так и о гостевых поединках. Найти УПЛ ТБ можно в ваших OTT платформах», – сказано в заявлении луганского клуба, матчи которого ранее транслировались на ресурсах 1+1 Media.
Ранее сообщалось о том, что к телепулу на особых условиях также присоединится «Динамо» Киев.
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Дуже цікаво дивитись наприклад зараз "ЛНЗ - Ворскла".
Вже марафон хоч транслюйте туди ій Богу😂