ОФИЦИАЛЬНО. Заря присоединилась к телепулу

Луганская «Заря» на своем сайте официально сообщила о присоединении к телепулу УПЛ ТВ:

«В этом сезоне матчи команд Украинской Премьер-лиги, в том числе луганской «Зари» вы сможете посмотреть на канале УПЛ ТБ.

Речь идет как о домашних, так и о гостевых поединках. Найти УПЛ ТБ можно в ваших OTT платформах», – сказано в заявлении луганского клуба, матчи которого ранее транслировались на ресурсах 1+1 Media.

Ранее сообщалось о том, что к телепулу на особых условиях также присоединится «Динамо» Киев.