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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 16:36 |
1375
5

ОФИЦИАЛЬНО. Заря присоединилась к телепулу

Матчи луганского клуба будут транслироваться на УПЛ ТВ

02 августа 2024, 16:36 |
1375
5
ОФИЦИАЛЬНО. Заря присоединилась к телепулу

Луганская «Заря» на своем сайте официально сообщила о присоединении к телепулу УПЛ ТВ:

«В этом сезоне матчи команд Украинской Премьер-лиги, в том числе луганской «Зари» вы сможете посмотреть на канале УПЛ ТБ.

Речь идет как о домашних, так и о гостевых поединках. Найти УПЛ ТБ можно в ваших OTT платформах», – сказано в заявлении луганского клуба, матчи которого ранее транслировались на ресурсах 1+1 Media.

Ранее сообщалось о том, что к телепулу на особых условиях также присоединится «Динамо» Киев.

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телепул Заря Луганск Украинская Премьер-лига УПЛ-ТВ телевидение
Олег Дидух Источник: ФК Заря Луганск
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Комментарии 5
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Boodya
А щось на цьому упл-тв збираються транслювати в перерві між турами чи в перервах сезону чи в міжсезонні? Бо це просто треш безтолковий, а не канал.
Дуже цікаво дивитись наприклад зараз "ЛНЗ - Ворскла".
Вже марафон хоч транслюйте туди ій Богу😂
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Андрій Шевченко
Динамо краще по 2+2
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