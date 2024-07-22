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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 19:10 | Обновлено 22 июля 2024, 19:21
1424
0

Заря войдет в телепул, у Динамо будут отдельные условия

Киевляне согласны на телепул, но получат свои условия

22 июля 2024, 19:10 | Обновлено 22 июля 2024, 19:21
1424
0
Заря войдет в телепул, у Динамо будут отдельные условия
ФК Динамо Киев

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» согласилась войти в телепул УПЛ на общих условиях, которые имеют другие представители элитного дивизиона.

Что касается «Динамо», то киевляне согласилась стать частью телепула, но киевляне получат возможность параллельно дальше транслировать свои матча на канале 2+2 (и, возможно, в Youtube).

Ранее в телепул вошли новички УПЛ «Карпаты» и «Ингулец».

Учитывая тот факт, что «Днепр-1» снялся с чемпионата, в телепул уже вошли 15 клубов. Последний клуб УПЛ определится после турнира четырех.

«Динамо» новый сезон откроет 23 июля матчем против «Партизана» в квалификации Лиги чемпионов.

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Динамо Киев телевидение чемпионат Украины по футболу Заря Луганск ТВ-права Украинская Премьер-лига Днепр-1 телепул
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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