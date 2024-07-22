Заря войдет в телепул, у Динамо будут отдельные условия

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Заря» согласилась войти в телепул УПЛ на общих условиях, которые имеют другие представители элитного дивизиона.

Что касается «Динамо», то киевляне согласилась стать частью телепула, но киевляне получат возможность параллельно дальше транслировать свои матча на канале 2+2 (и, возможно, в Youtube).

Ранее в телепул вошли новички УПЛ «Карпаты» и «Ингулец».

Учитывая тот факт, что «Днепр-1» снялся с чемпионата, в телепул уже вошли 15 клубов. Последний клуб УПЛ определится после турнира четырех.

«Динамо» новый сезон откроет 23 июля матчем против «Партизана» в квалификации Лиги чемпионов.