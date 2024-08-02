Цыганков пропустит старт клубного сезона

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит старт клубного сезона 2024/2025. Об этом сообщает Jornada Perfecta.

По их информации, Цыганков еще не начал тренироваться после травмы, полученной во время выступлений за сборную Украины на Евро-2024. Ожидается, что 26-летний футболист начнет работать по индивидуальной программе на следующей недели.

Сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем Ла Лиги против «Бетиса». Участие Цыганкова в этом матче маловероятно.

Сегодня Цыганков презентовал третью форму «Жироны».