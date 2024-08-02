Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков пропустит старт клубного сезона
Испания
02 августа 2024, 15:59 |
686
0

Цыганков пропустит старт клубного сезона

Вингер «Жироны» еще не начал тренироваться после травмы

02 августа 2024, 15:59 |
686
0
Цыганков пропустит старт клубного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер «Жироны» Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит старт клубного сезона 2024/2025. Об этом сообщает Jornada Perfecta.

По их информации, Цыганков еще не начал тренироваться после травмы, полученной во время выступлений за сборную Украины на Евро-2024. Ожидается, что 26-летний футболист начнет работать по индивидуальной программе на следующей недели.

Сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем Ла Лиги против «Бетиса». Участие Цыганкова в этом матче маловероятно.

Сегодня Цыганков презентовал третью форму «Жироны».

По теме:
Максим ДЯЧУК: «Травма? Вернусь сильнее»
ВИДЕО. Цыганков представил третью форму Жироны на новый сезон
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
Виктор Цыганков Жирона травма
Олег Дидух Источник: Jornada Perfecta
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баколе заявил, что дважды сломал нос действующему чемпиону мира
Бокс | 02 августа 2024, 09:46 5
Баколе заявил, что дважды сломал нос действующему чемпиону мира
Баколе заявил, что дважды сломал нос действующему чемпиону мира

Мартин рассказал, как прошел спарринг с Даниелем Дюбуа

«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
Футбол | 02 августа 2024, 07:01 21
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК

Украинская команда не смогла пройти «Олимпию» и вылетела из турнира

Эксарбитр ФИФА – Усику: «Критика судейства после игры Полесья – это эмоции»
Футбол | 02.08.2024, 13:36
Эксарбитр ФИФА – Усику: «Критика судейства после игры Полесья – это эмоции»
Эксарбитр ФИФА – Усику: «Критика судейства после игры Полесья – это эмоции»
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Футбол | 01.08.2024, 21:03
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Футбол | 01.08.2024, 20:06
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
01.08.2024, 00:02 13
Бокс
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
01.08.2024, 07:05 3
Бокс
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 11
Футбол
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
01.08.2024, 08:30
Бокс
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
01.08.2024, 05:32 2
Футбол
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
01.08.2024, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем