Цыганков пропустит старт клубного сезона
Вингер «Жироны» еще не начал тренироваться после травмы
Вингер «Жироны» Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит старт клубного сезона 2024/2025. Об этом сообщает Jornada Perfecta.
По их информации, Цыганков еще не начал тренироваться после травмы, полученной во время выступлений за сборную Украины на Евро-2024. Ожидается, что 26-летний футболист начнет работать по индивидуальной программе на следующей недели.
Сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем Ла Лиги против «Бетиса». Участие Цыганкова в этом матче маловероятно.
Сегодня Цыганков презентовал третью форму «Жироны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мартин рассказал, как прошел спарринг с Даниелем Дюбуа
Украинская команда не смогла пройти «Олимпию» и вылетела из турнира