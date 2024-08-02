ВИДЕО. Цыганков представил третью форму Жироны на новый сезон

Каталонский футбольный клуб «Жирона» представил новый комплект формы на следующий сезон.

В презентации третьей игровой формы принял участие украинская звезда Виктор Цыганков. Соответствующим видео поделилась пресс-служба «Жироны» в социальных сетях.

Новый сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем 1-го тура Ла Лиги с «Бетисом». До этого каталонцы сыграют товарищеские матчи с «Наполи» и «Борнмутом».