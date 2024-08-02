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Испания
02 августа 2024, 14:01 | Обновлено 02 августа 2024, 14:05
814
1

ВИДЕО. Цыганков представил третью форму Жироны на новый сезон

Украинец стал лицом видео с представлением игрового комплекта

02 августа 2024, 14:01 | Обновлено 02 августа 2024, 14:05
814
1
ВИДЕО. Цыганков представил третью форму Жироны на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Каталонский футбольный клуб «Жирона» представил новый комплект формы на следующий сезон.

В презентации третьей игровой формы принял участие украинская звезда Виктор Цыганков. Соответствующим видео поделилась пресс-служба «Жироны» в социальных сетях.

Новый сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем 1-го тура Ла Лиги с «Бетисом». До этого каталонцы сыграют товарищеские матчи с «Наполи» и «Борнмутом».

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Жирона чемпионат Испании по футболу презентация игровая форма Ла Лига Виктор Цыганков
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Андрій Шевченко
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