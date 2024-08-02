ВИДЕО. Цыганков представил третью форму Жироны на новый сезон
Украинец стал лицом видео с представлением игрового комплекта
Каталонский футбольный клуб «Жирона» представил новый комплект формы на следующий сезон.
В презентации третьей игровой формы принял участие украинская звезда Виктор Цыганков. Соответствующим видео поделилась пресс-служба «Жироны» в социальных сетях.
Новый сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем 1-го тура Ла Лиги с «Бетисом». До этого каталонцы сыграют товарищеские матчи с «Наполи» и «Борнмутом».
El mag fent un dels seus trucs 🪄 #FOREVERDREAMING @pumafootball pic.twitter.com/sCpvrkaDRE— Girona FC (@GironaFC) August 2, 2024
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