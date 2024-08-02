Максим ДЯЧУК: «Травма? Вернусь сильнее»
Защитник «Динамо» – о восстановлении после травмы
Центральный защитник «Динамо» Киев Максим Дячук у себя в соцсетях впервые прокомментировал свою травму плеча, которую он получил в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Партизана» (победа 3:0):
«Привет всем! Очень много сообщений и поддержки я прочел и услышал. Спасибо всем, кто поддержал и переживает.
Спасибо партнерам по команде, персоналу и тренерам. Вернусь сильнее. Слава Украине!».
Напомним, у Дячука диагностировали повреждение ключично-акромиального сочленения.
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