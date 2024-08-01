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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 12:14 | Обновлено 01 августа 2024, 12:23
1380
1

В Динамо рассказали о повреждении у Дячука

Защитник травмировался в ответном матче с «Партизаном»

01 августа 2024, 12:14 | Обновлено 01 августа 2024, 12:23
1380
1
В Динамо рассказали о повреждении у Дячука
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

В ответном матче раунда Q2 Лиги чемпионов против белградского «Партизана» (3:0) защитник «Динамо» Максим Дячук неудачно упал на плечо, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.

Пресс-служба киевского клуба уведомила, что у 21-летнего игрока диагностировано повреждение ключично-акромиального сочленения плеча.

Сообщается, что сроки восстановления Дячука станут известны позже.

Ранее стало известно, что в донецком «Шахтере» отреагировали на победу «Динамо» в Белграде над «Партизаном».

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Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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Gargantua
связки, ну уже немного легче
сразу показалось, что перелом. Парень крепкий, косточка выдержала.
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