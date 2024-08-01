В Динамо рассказали о повреждении у Дячука

В ответном матче раунда Q2 Лиги чемпионов против белградского «Партизана» (3:0) защитник «Динамо» Максим Дячук неудачно упал на плечо, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.

Пресс-служба киевского клуба уведомила, что у 21-летнего игрока диагностировано повреждение ключично-акромиального сочленения плеча.

Сообщается, что сроки восстановления Дячука станут известны позже.

Ранее стало известно, что в донецком «Шахтере» отреагировали на победу «Динамо» в Белграде над «Партизаном».