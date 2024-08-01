Украина. Премьер лига01 августа 2024, 12:14 | Обновлено 01 августа 2024, 12:23
1380
1
В Динамо рассказали о повреждении у Дячука
Защитник травмировался в ответном матче с «Партизаном»
01 августа 2024, 12:14 | Обновлено 01 августа 2024, 12:23
1380
1
В ответном матче раунда Q2 Лиги чемпионов против белградского «Партизана» (3:0) защитник «Динамо» Максим Дячук неудачно упал на плечо, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.
Пресс-служба киевского клуба уведомила, что у 21-летнего игрока диагностировано повреждение ключично-акромиального сочленения плеча.
Сообщается, что сроки восстановления Дячука станут известны позже.
Ранее стало известно, что в донецком «Шахтере» отреагировали на победу «Динамо» в Белграде над «Партизаном».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2024, 06:11 4
Хлопнуть дверью. Или, все же, попытаться остаться
Футбол | 31 июля 2024, 19:00 54
Не выпускать собаку из будки
Олимпийские игры | 31.07.2024, 16:11
Олимпийские игры | 31.07.2024, 21:01
Футбол | 01.08.2024, 10:42
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.07.2024, 23:09 1
30.07.2024, 21:10 6
30.07.2024, 13:47 4
31.07.2024, 04:40 9
31.07.2024, 08:45
31.07.2024, 06:05 3
30.07.2024, 20:54 8
30.07.2024, 08:31 2
сразу показалось, что перелом. Парень крепкий, косточка выдержала.