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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 11:47 | Обновлено 02 августа 2024, 11:53
2368
11

Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко

«Галатасарай» нацелен на подписание 25-летнего украинца

02 августа 2024, 11:47 | Обновлено 02 августа 2024, 11:53
2368
11
Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко
facebook.com/fcdynamoua. Николай Шапаренко (№ 10)

Чемпион Турции «Галатасарай» нацелен в текущее трансферное окно подписать 25-летнего хавбека «Динамо» Николая Шапаренко.

Сообщается, что стамбульские «львы» уже начали переговорный процесс с «Динамо» на предмет трансфера Шапаренко.

Хавбек является приоритетным кандидатом на подписание для «Галатасарая», который хочет завершить трансфер Шапаренко в самое ближайшее время.

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что его клуб работает над новыми трансферами, которыми стамбульцы хотят порадовать своих болельщиков.

«Мы работаем над этим вопросом. Мы сделаем трансферы, которые порадуют наших болельщиков, в очень короткие сроки. Задержек не будет», – сказал Озбек.

Накануне сообщалось, что «Динамо» будет готово продать Шапаренко в текущее трансферное окно при наличии достойного предложения.

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Николай Шапаренко Динамо Киев Галатасарай трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: A Spor
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Комментарии 11
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Vitason
Для чого ви пишете цю  єрунду ? В такий клуб він не перейде,ви всі це розумієте,який сенс,краще грати в Динамо!!
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+3
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Keen Vision
Турецькі клуби декілька років поспіль «підписували» Коноплянку та Ярмоленка, коли ті ще в Україні грали - тут буде те саме.
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+2
fifa2020
Який сарай, краще в якусь Бенфіку чи Аякс!
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+1
Муґунот Уух
а воно Миколі треба?
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+1
Illusion Magical
Пусть начинает учить турецкую мову.
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0
ZloyDeda
Турецькі ЗМІ, як і клуби, йдуть лісом стосовно гравців Динамо!
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0
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zelc006
Головне, на свободу здриснути... Вангую, скоро загребуть усіх, як говорить Сашко Алієв...
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-6
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