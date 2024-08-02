Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко

Чемпион Турции «Галатасарай» нацелен в текущее трансферное окно подписать 25-летнего хавбека «Динамо» Николая Шапаренко.

Сообщается, что стамбульские «львы» уже начали переговорный процесс с «Динамо» на предмет трансфера Шапаренко.

Хавбек является приоритетным кандидатом на подписание для «Галатасарая», который хочет завершить трансфер Шапаренко в самое ближайшее время.

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что его клуб работает над новыми трансферами, которыми стамбульцы хотят порадовать своих болельщиков.

«Мы работаем над этим вопросом. Мы сделаем трансферы, которые порадуют наших болельщиков, в очень короткие сроки. Задержек не будет», – сказал Озбек.

Накануне сообщалось, что «Динамо» будет готово продать Шапаренко в текущее трансферное окно при наличии достойного предложения.