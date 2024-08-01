Динамо готово продать только Шапаренко. Есть интерес к другим игрокам

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» этим летом готово к продаже только Николая Шапаренко, если получит конкретное предложение по ведущему хавбеку.

Сообщается, что есть интерес к защитнику Константину Вивчаренко и хавбеку Владимиру Бражко, но по ним сейчас предложения не рассматриваются.

Что касается Шапаренко, то ранее была информация об интересе к полузащитнику сборной Украины со стороны «Лацио» и турецких клубов, но реальных предложений пока нет.

Киевляне прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов и уже гарантировали себе еврокубковую осень.