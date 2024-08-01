Динамо готово продать только Шапаренко. Есть интерес к другим игрокам
Клуб не думает о трансферах Бражко и Вивчаренко
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» этим летом готово к продаже только Николая Шапаренко, если получит конкретное предложение по ведущему хавбеку.
Сообщается, что есть интерес к защитнику Константину Вивчаренко и хавбеку Владимиру Бражко, но по ним сейчас предложения не рассматриваются.
Что касается Шапаренко, то ранее была информация об интересе к полузащитнику сборной Украины со стороны «Лацио» и турецких клубов, но реальных предложений пока нет.
Киевляне прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов и уже гарантировали себе еврокубковую осень.
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