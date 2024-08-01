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  4. Динамо готово продать только Шапаренко. Есть интерес к другим игрокам
Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 09:10 |
1119
0

Динамо готово продать только Шапаренко. Есть интерес к другим игрокам

Клуб не думает о трансферах Бражко и Вивчаренко

01 августа 2024, 09:10 |
1119
0
Динамо готово продать только Шапаренко. Есть интерес к другим игрокам
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Динамо» этим летом готово к продаже только Николая Шапаренко, если получит конкретное предложение по ведущему хавбеку.

Сообщается, что есть интерес к защитнику Константину Вивчаренко и хавбеку Владимиру Бражко, но по ним сейчас предложения не рассматриваются.

Что касается Шапаренко, то ранее была информация об интересе к полузащитнику сборной Украины со стороны «Лацио» и турецких клубов, но реальных предложений пока нет.

Киевляне прошли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов и уже гарантировали себе еврокубковую осень.

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Динамо Киев Николай Шапаренко Константин Вивчаренко Владимир Бражко трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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