Кто фаворит? Оценены шансы Чжэн Циньвень и Векич на золото Игр-2024
Бронзу должна взять Ига Свентек
В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 в Париже будет сыгран финал в одиночном теннисном турнире у женщин.
Золото Олимпиады разыграют китайская теннисистка Чжэн Циньвень и Донна Векич из Хорватии. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.
Согласно мнению экспертов, фаворитом финала является Чжэн Циньвень. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.42. А вот котировки на вероятный успех Векич составляют 2.90.
Что до возможной победительницы встречи за бронзу между Игой Свентек из Польши и Анной Каролиной Шмидловой из Словакии, которая будет сыграна в пятницу, 2 августа, то, по мнению букмекеров, победить в ней должна польская теннисистка.
Возможная победа Свентек имеет показатель 1.03, а выигрыш Шмидловой – 17.96.
Напомним, ранее сообщалось, что Чжэн Циньвень рассказала о своем состоянии после победы над Свентек на ОИ.
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