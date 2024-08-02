Кто фаворит? Оценены шансы Чжэн Циньвень и Векич на золото Игр-2024

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 в Париже будет сыгран финал в одиночном теннисном турнире у женщин.

Золото Олимпиады разыграют китайская теннисистка Чжэн Циньвень и Донна Векич из Хорватии. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Согласно мнению экспертов, фаворитом финала является Чжэн Циньвень. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.42. А вот котировки на вероятный успех Векич составляют 2.90.

Что до возможной победительницы встречи за бронзу между Игой Свентек из Польши и Анной Каролиной Шмидловой из Словакии, которая будет сыграна в пятницу, 2 августа, то, по мнению букмекеров, победить в ней должна польская теннисистка.

Возможная победа Свентек имеет показатель 1.03, а выигрыш Шмидловой – 17.96.

Напомним, ранее сообщалось, что Чжэн Циньвень рассказала о своем состоянии после победы над Свентек на ОИ.