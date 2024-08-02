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02 августа 2024, 10:56 | Обновлено 02 августа 2024, 11:12
559
0

Кто фаворит? Оценены шансы Чжэн Циньвень и Векич на золото Игр-2024

Бронзу должна взять Ига Свентек

02 августа 2024, 10:56 | Обновлено 02 августа 2024, 11:12
559
0
Кто фаворит? Оценены шансы Чжэн Циньвень и Векич на золото Игр-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 в Париже будет сыгран финал в одиночном теннисном турнире у женщин.

Золото Олимпиады разыграют китайская теннисистка Чжэн Циньвень и Донна Векич из Хорватии. Начало встречи запланировано на 13:00 по киевскому времени.

Согласно мнению экспертов, фаворитом финала является Чжэн Циньвень. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1.42. А вот котировки на вероятный успех Векич составляют 2.90.

Что до возможной победительницы встречи за бронзу между Игой Свентек из Польши и Анной Каролиной Шмидловой из Словакии, которая будет сыграна в пятницу, 2 августа, то, по мнению букмекеров, победить в ней должна польская теннисистка.

Возможная победа Свентек имеет показатель 1.03, а выигрыш Шмидловой – 17.96.

Напомним, ранее сообщалось, что Чжэн Циньвень рассказала о своем состоянии после победы над Свентек на ОИ.

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Чжэн Циньвень Олимпийские игры 2024 теннис Донна Векич Ига Свёнтек Анна Каролина Шмидлова котировки букмекеров азарт
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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