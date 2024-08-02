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02 августа 2024, 08:40 | Обновлено 02 августа 2024, 09:16
635
2

Чжэн Циньвень рассказала о своем состоянии после победы над Свентек на ОИ

Китаянка сыграет в финале олимпийского турнира в Париже

02 августа 2024, 08:40 | Обновлено 02 августа 2024, 09:16
635
2
Чжэн Циньвень рассказала о своем состоянии после победы над Свентек на ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень поведала о своем физическом состоянии после победы над Игой Свентек из Польши в турнира одиночного разряда на Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Я очень истощена из-за недостатка сна. Мое тело достигло предела. Но у меня была дополнительная энергия, которая поддерживала меня в этой игре. Если вы попросите меня сыграть еще три часа за свою страну, я это сделаю», – заявила Чжэн Циньвень.

Как известно, золотую медаль Олимпиады-2024 Чжэн Циньвень разыграет во встрече с хорваткой Донной Векич. Игра состоится в субботу, 3 августа.

Ранее сообщалось, что Чжэн Циньвень отметилась историческим достижением, обыграв Игу Свентек в Париже.

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Олимпийские игры 2024 теннис Чжэн Циньвень
Юрій Остроумов Источник
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Комментарии 2
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Ron Noiill
Що там розповідати ? Поки під препаратами , майже нічого не відчуваю ітд. Чи хтось реально думає ,що жовтопикі пособники куйла 10 років тому несподівано стали майстрами у всіх видах спорту і почали все вигравати? Ну тоді ви або виборці щєлі або дебіли, що взагалі то одне й теж саме.
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vak
Молодец, не то что наши "ЗВЕЗДЫ".
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