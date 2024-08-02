Чжэн Циньвень рассказала о своем состоянии после победы над Свентек на ОИ

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень поведала о своем физическом состоянии после победы над Игой Свентек из Польши в турнира одиночного разряда на Олимпийских играх 2024 в Париже.

«Я очень истощена из-за недостатка сна. Мое тело достигло предела. Но у меня была дополнительная энергия, которая поддерживала меня в этой игре. Если вы попросите меня сыграть еще три часа за свою страну, я это сделаю», – заявила Чжэн Циньвень.

Как известно, золотую медаль Олимпиады-2024 Чжэн Циньвень разыграет во встрече с хорваткой Донной Векич. Игра состоится в субботу, 3 августа.

Ранее сообщалось, что Чжэн Циньвень отметилась историческим достижением, обыграв Игу Свентек в Париже.