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01 августа 2024, 16:01 | Обновлено 01 августа 2024, 16:30
259
0

Чжэн Циньвень отметилась историческим достижением, обыграв Свентек на ОИ

Китаянка сыграет в финале Олимпиады-2024

01 августа 2024, 16:01 | Обновлено 01 августа 2024, 16:30
259
0
Чжэн Циньвень отметилась историческим достижением, обыграв Свентек на ОИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень в полуфинале женского теннисного турнира Олимпийских игр 2024 обыграла Игу Свентек из Польши, которая занимает первое место в мировом рейтинге.

Циньвень стала первой теннисисткой из Китая в женском одиночном разряде, которая сыграет в матче за золотые медали Олимпиады.

Напомним, Чжэн Циньвэнь в финале Олимпийских игр 2024 встретится с победительницей другого полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.

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Чжэн Циньвень теннис Ига Свёнтек Олимпийские игры 2024
Юрій Остроумов Источник: Olympics.com
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