Чжэн Циньвень отметилась историческим достижением, обыграв Свентек на ОИ

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень в полуфинале женского теннисного турнира Олимпийских игр 2024 обыграла Игу Свентек из Польши, которая занимает первое место в мировом рейтинге.

Циньвень стала первой теннисисткой из Китая в женском одиночном разряде, которая сыграет в матче за золотые медали Олимпиады.

Напомним, Чжэн Циньвэнь в финале Олимпийских игр 2024 встретится с победительницей другого полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.