Чжэн Циньвень отметилась историческим достижением, обыграв Свентек на ОИ
Китаянка сыграет в финале Олимпиады-2024
Китайская теннисистка Чжэн Циньвень в полуфинале женского теннисного турнира Олимпийских игр 2024 обыграла Игу Свентек из Польши, которая занимает первое место в мировом рейтинге.
Циньвень стала первой теннисисткой из Китая в женском одиночном разряде, которая сыграет в матче за золотые медали Олимпиады.
Напомним, Чжэн Циньвэнь в финале Олимпийских игр 2024 встретится с победительницей другого полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.
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