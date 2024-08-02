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02 августа 2024, 07:48 |
314
0

37-летний Джокович вписал свое имя в историю Олимпиад

Серб сыграет в полуфинале Игр-2024 в Париже

02 августа 2024, 07:48 |
314
0
37-летний Джокович вписал свое имя в историю Олимпиад
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 в Париже.

37-летний уроженец Белграда во встрече 1/4 финала, напомним, сломил сопротивление Стефаноса Циципаса.

Джокович, выйдя в полуфинал олимпийского турнира, стал самым возрастным теннисистом, доходившим до этой стадии на Олимпиадах в одиночном разряде. Рекорда Новак добился в возрасте 37 лет и 73 дня.

Напомним, в полуфинале Джокович встетится с итальянцем Лоренцо Музетти, который занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге.

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Олимпийские игры 2024 Олимпийские игры теннис Новак Джокович
Юрій Остроумов Источник: Opta
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