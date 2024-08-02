37-летний Джокович вписал свое имя в историю Олимпиад

Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 в Париже.

37-летний уроженец Белграда во встрече 1/4 финала, напомним, сломил сопротивление Стефаноса Циципаса.

Джокович, выйдя в полуфинал олимпийского турнира, стал самым возрастным теннисистом, доходившим до этой стадии на Олимпиадах в одиночном разряде. Рекорда Новак добился в возрасте 37 лет и 73 дня.

Напомним, в полуфинале Джокович встетится с итальянцем Лоренцо Музетти, который занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге.