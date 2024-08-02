37-летний Джокович вписал свое имя в историю Олимпиад
Серб сыграет в полуфинале Игр-2024 в Париже
Сербский теннисист Новак Джокович стал полуфиналистом турнира в одиночном разряде на Олимпийских играх 2024 в Париже.
37-летний уроженец Белграда во встрече 1/4 финала, напомним, сломил сопротивление Стефаноса Циципаса.
Джокович, выйдя в полуфинал олимпийского турнира, стал самым возрастным теннисистом, доходившим до этой стадии на Олимпиадах в одиночном разряде. Рекорда Новак добился в возрасте 37 лет и 73 дня.
Напомним, в полуфинале Джокович встетится с итальянцем Лоренцо Музетти, который занимает 16-ю позицию в мировом рейтинге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Людмила и Надежда програли тандему Букша / Соррибес-Тормо из Испании
Президент «Реала» не хочет продавать украинского вратаря в английский клуб