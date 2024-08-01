Минус Зверев и Циципас. Стали известны полуфиналисты на Олимпиаде-2024

1 августа состоялись матчи 1/4 финала олимпийского теннисного мужского турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гарроc.

Первый сеяный Новак Джокович в двух сетах переиграл Стефаноса Циципаса. Во 2-й партии представитель Греции побеждал 4:0 с двумя брейками и подавал на сет при 5:4, но не реализовал 3 сетбола и проиграл на тай-брейке.

Далее Новак встретится с Лоренцо Музетти, который выбил олимпийского чемпиона в Токио 2020 Александра Зверева.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим. Испанец одолел Томми Пола, а канадец справился с Каспером Руудом.

Полуфинальные встречи состоятся 2 августа.

Олимпийские игры 2024. Мужчины. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6 (7:3)

Александр Зверев [3] – Лоренцо Музетти [11] – 5:7, 5:7



Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [6] – Феликс Оже-Альяссим [13] – 4:6, 7:6 (10:8), 3:6

Томми Пол [9] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 6:7 (7:9)

Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [11]

Феликс Оже-Альяссим [13] – Карлос Алькарас [2]