Минус Зверев и Циципас. Стали известны полуфиналисты на Олимпиаде-2024
Алькарас переиграл Пола, Джокович выбил Стефаноса, Музетти и Оже-Альяссим идут дальше
1 августа состоялись матчи 1/4 финала олимпийского теннисного мужского турнира 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гарроc.
Первый сеяный Новак Джокович в двух сетах переиграл Стефаноса Циципаса. Во 2-й партии представитель Греции побеждал 4:0 с двумя брейками и подавал на сет при 5:4, но не реализовал 3 сетбола и проиграл на тай-брейке.
Далее Новак встретится с Лоренцо Музетти, который выбил олимпийского чемпиона в Токио 2020 Александра Зверева.
В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Карлос Алькарас и Феликс Оже-Альяссим. Испанец одолел Томми Пола, а канадец справился с Каспером Руудом.
Полуфинальные встречи состоятся 2 августа.
Олимпийские игры 2024. Мужчины. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6 (7:3)
Александр Зверев [3] – Лоренцо Музетти [11] – 5:7, 5:7
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Феликс Оже-Альяссим [13] – 4:6, 7:6 (10:8), 3:6
Томми Пол [9] – Карлос Алькарас [2] – 3:6, 6:7 (7:9)
Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [11]
Феликс Оже-Альяссим [13] – Карлос Алькарас [2]
64 started, four remain...— ITF (@ITFTennis) August 1, 2024
Carlos Alcaraz v Felix Auger-Aliassime
Lorenzo Musetti v Novak Djokovic #Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/q03ub1ge2W
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