Олимпийский чемпион 2020 по теннису вылетел из соревнований в Париже 2024

4-й номер рейтинга АТР из Германии Александр Зверев завершил выступления на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В четвертьфинале Зверев в двух сетах проиграл представителю Италии Лоренцо Музетти, который занимает 16-е место в мировом рейтинге. Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Лоренцо Музетти (Италия) [11] – 5:7, 5:7

Это был второй очный поединок соперников. В 2022 году Зверев одолел Музетти в 1/8 финала Мастерса в Мадриде. Тогда итальянец отказался продолжать поединок на старте второй партии.

В полуфинале Олимпиады Музетти встретится с победителем противостояния Новак Джокович – Стефанос Циципас.

Зверев является олимпийским чемпионом Токио 2020. Три года назад в финале он переиграл Карена Хачанова.

Ранее в 1/2 финала ОИ-2024 в столице Франции пробился Карлос Алькарас, который выиграл у Томми Пола.