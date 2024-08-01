Олимпийский чемпион 2020 по теннису вылетел из соревнований в Париже 2024
Александр Зверев уступил Лоренцо Музетти в четвертьфинале Олимпиады в столице Франции
4-й номер рейтинга АТР из Германии Александр Зверев завершил выступления на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.
В четвертьфинале Зверев в двух сетах проиграл представителю Италии Лоренцо Музетти, который занимает 16-е место в мировом рейтинге. Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут.
Олимпийские игры 2024. 1/4 финала
Александр Зверев (Германия) [3] – Лоренцо Музетти (Италия) [11] – 5:7, 5:7
Это был второй очный поединок соперников. В 2022 году Зверев одолел Музетти в 1/8 финала Мастерса в Мадриде. Тогда итальянец отказался продолжать поединок на старте второй партии.
В полуфинале Олимпиады Музетти встретится с победителем противостояния Новак Джокович – Стефанос Циципас.
Зверев является олимпийским чемпионом Токио 2020. Три года назад в финале он переиграл Карена Хачанова.
Ранее в 1/2 финала ОИ-2024 в столице Франции пробился Карлос Алькарас, который выиграл у Томми Пола.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон поделился видеороликом с пробежки
Максим Дячук всем телом приземлился на руку и получил повреждение в игре с Партизаном