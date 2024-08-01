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Теннис
01 августа 2024, 17:52 | Обновлено 01 августа 2024, 17:55
666
0

Олимпийский чемпион 2020 по теннису вылетел из соревнований в Париже 2024

Александр Зверев уступил Лоренцо Музетти в четвертьфинале Олимпиады в столице Франции

01 августа 2024, 17:52 | Обновлено 01 августа 2024, 17:55
666
0
Олимпийский чемпион 2020 по теннису вылетел из соревнований в Париже 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти и Александр Зверев

4-й номер рейтинга АТР из Германии Александр Зверев завершил выступления на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос.

В четвертьфинале Зверев в двух сетах проиграл представителю Италии Лоренцо Музетти, который занимает 16-е место в мировом рейтинге. Встреча продолжалась 2 часа и 5 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Лоренцо Музетти (Италия) [11] – 5:7, 5:7

Это был второй очный поединок соперников. В 2022 году Зверев одолел Музетти в 1/8 финала Мастерса в Мадриде. Тогда итальянец отказался продолжать поединок на старте второй партии.

В полуфинале Олимпиады Музетти встретится с победителем противостояния Новак Джокович – Стефанос Циципас.

Зверев является олимпийским чемпионом Токио 2020. Три года назад в финале он переиграл Карена Хачанова.

Ранее в 1/2 финала ОИ-2024 в столице Франции пробился Карлос Алькарас, который выиграл у Томми Пола.

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теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 Лоренцо Музетти Александр Зверев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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