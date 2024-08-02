Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду молодого вингера Динамо
Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 07:30 | Обновлено 02 августа 2024, 07:34
510
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду молодого вингера Динамо

За луганскую команду продолжит выступать Артем Слесар

02 августа 2024, 07:30 | Обновлено 02 августа 2024, 07:34
510
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду молодого вингера Динамо
ФК Динамо Киев. Артем Слесар

Луганская «Заря» уведомила о том, что 19-летний атакующий полузащитник Артем Слесар продолжит свою карьеру в команде клуба на правах аренды у киевского «Динамо».

Слесар, который родом из Одесской области, стал игроком «Зари» в августе 2023 года

В сезоне-2023/2024 вингер провел за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге 4 матча, получил 1 предупреждение.

Напомним, «Заря» ранее сообщила о подписании двух игроков киевского «Динамо».

По теме:
Умер бывший вице-президент киевского Динамо Сивков
Андрей ЯРМОЛЕНКО – о фото с Шапаренко: «302 лимона»
К конкурентам Яремчука. Сыну Луческу купили россиянина из цска за €3 млн
Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев
Юрій Остроумов Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый вариант. Лунина хочет купить клуб, коуч которого тренировал гранд УПЛ
Футбол | 02 августа 2024, 07:18 6
Новый вариант. Лунина хочет купить клуб, коуч которого тренировал гранд УПЛ
Новый вариант. Лунина хочет купить клуб, коуч которого тренировал гранд УПЛ

«Марсель» заинтересовался украинским голкипером

ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
Футбол | 01 августа 2024, 08:31 18
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?

Игрока должны презентовать уже в четверг

Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Олимпийские игры | 01.08.2024, 15:05
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Ноттингем Форест – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 02.08.2024, 06:53
Ноттингем Форест – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ноттингем Форест – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Футбол | 01.08.2024, 20:06
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
01.08.2024, 01:19 76
Олимпийские игры
Шотландский барьер. С кем сыграет Динамо в 3-м раунде квалификации ЛЧ?
Шотландский барьер. С кем сыграет Динамо в 3-м раунде квалификации ЛЧ?
31.07.2024, 22:55 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
01.08.2024, 05:32 1
Футбол
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
31.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
31.07.2024, 22:20 2
Футбол
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
01.08.2024, 07:05 3
Бокс
Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан
Победа и во втором матче. Динамо спокойно разгромило Партизан
31.07.2024, 22:54 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем