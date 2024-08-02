Украина. Премьер лига02 августа 2024, 07:30 | Обновлено 02 августа 2024, 07:34
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду молодого вингера Динамо
За луганскую команду продолжит выступать Артем Слесар
02 августа 2024, 07:30 | Обновлено 02 августа 2024, 07:34
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Луганская «Заря» уведомила о том, что 19-летний атакующий полузащитник Артем Слесар продолжит свою карьеру в команде клуба на правах аренды у киевского «Динамо».
Слесар, который родом из Одесской области, стал игроком «Зари» в августе 2023 года
В сезоне-2023/2024 вингер провел за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге 4 матча, получил 1 предупреждение.
Напомним, «Заря» ранее сообщила о подписании двух игроков киевского «Динамо».
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