ОФИЦИАЛЬНО. Заря продлила аренду молодого вингера Динамо

Луганская «Заря» уведомила о том, что 19-летний атакующий полузащитник Артем Слесар продолжит свою карьеру в команде клуба на правах аренды у киевского «Динамо».

Слесар, который родом из Одесской области, стал игроком «Зари» в августе 2023 года

В сезоне-2023/2024 вингер провел за «Зарю» в Украинской Премьер-лиге 4 матча, получил 1 предупреждение.

Напомним, «Заря» ранее сообщила о подписании двух игроков киевского «Динамо».