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Англия
02 августа 2024, 07:14 | Обновлено 02 августа 2024, 08:14
515
0

Тренер Мудрика рассказал о разнице Челси с Ман Сити и Арсеналом

Энцо Мареска – о работе с «пенсионерами»

02 августа 2024, 07:14 | Обновлено 02 августа 2024, 08:14
515
0
Тренер Мудрика рассказал о разнице Челси с Ман Сити и Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался относительно отличия его команды от «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Большая разница между нами и такими доминирующими командами, как Манчестер Сити» и «Арсенал», заключается в том, что у одного клуба был один и тот же тренер на протяжении восьми лет [Гвардиола], а у другого — на протяжении пяти лет [Артета]. Мы же работаем вместе две или три недели», – заявил 44-летний Марески, который был назначен на пост главного тренера «Челси» нынешним летом.

В минувшем сезоне «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, под руководством аргентинца Маурисио Почеттино занял в АПЛ 6-е место, набрав 63 очка.

Ранее Энцо Мареска назвал задачи «Челси» под своим руководством.

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Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энцо Мареска Арсенал Лондон Микель Артета Жузеп Гвардиола Манчестер Сити
Юрій Остроумов Источник: The Athletic
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