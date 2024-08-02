Тренер Мудрика рассказал о разнице Челси с Ман Сити и Арсеналом

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался относительно отличия его команды от «Манчестер Сити» и «Арсенала».

«Большая разница между нами и такими доминирующими командами, как Манчестер Сити» и «Арсенал», заключается в том, что у одного клуба был один и тот же тренер на протяжении восьми лет [Гвардиола], а у другого — на протяжении пяти лет [Артета]. Мы же работаем вместе две или три недели», – заявил 44-летний Марески, который был назначен на пост главного тренера «Челси» нынешним летом.

В минувшем сезоне «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, под руководством аргентинца Маурисио Почеттино занял в АПЛ 6-е место, набрав 63 очка.

Ранее Энцо Мареска назвал задачи «Челси» под своим руководством.