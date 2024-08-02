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  4. Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
Лига чемпионов
02 августа 2024, 03:16 |
328
0

Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский

Виктор Вацко сообщил, что Максим будет прооперирован после травмы в матче ЛЧ

02 августа 2024, 03:16 |
328
0
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
ФК Динамо Киев

21-летнего центрального защитника киевского «Динамо» Максима Дячука ждет операция после полученной травмы в ответном матче Q2 Лиги чемпионов 2024/25 против «Партизана» (3:0).

Об этом сообщил журналист и бывший комментатор Виктор Вацко:

«Максима Дячука ждет операция. Проблемы со связями ключиц. На несколько месяцев он выбывает. Хочу пожелать как скорейшего восстановления Максиму и как скорейшего возвращения к оптимальной форме и на футбольное поле. А у Александра Шовковского, у тренерского штаба «Динамо», какие варианты остаются? Биловар сейчас вышел на замену. Есть Михавко, который только с Евро U-19 вернулся. И самая большая интрига – это новичок Брайан Себальос. Он на «Партизан», на ответный матч, даже в заявку не попал. Тренерский штаб «Динамо» предпочел Михавко. Вот на Себальоса мне хочется посмотреть. Потому что мне в WhatsApp рассказывают, что он проявляет себя на приличном уровне.

Что он должен быть конкурентоспособным, конкурентоспособным на уровне этого «Динамо» Киев. Но немного выпал из подготовки, потому что травму получил. Также он приехал и ни на каком языке, кроме испанского не разговаривает. Как Шовковскому, например, как ему ставить центрального защитника, который ни сам подсказать не может. А центральный защитник должен говорить. А он не может подсказать так, чтобы его поняли. Не услышать и главное, понять подсказку от партнеров он не может, потому что не знает языка. Поэтому сейчас перед тренерским штабом Динамо проблемка. И есть неделя для ее решения», – сказал Вацко.

6 августа подопечные Александра Шовковского проведут первый матч третьего раунда квалификации против Глазго Рейнджерс из Шотландии. Ответный поединок состоится 13 числа того же месяца.

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Максим Дячук Брайан Себальос травма травма руки операция Виктор Вацко Динамо Киев Лига чемпионов Партизан - Динамо Александр Шовковский
Даниил Агарков Источник: Вацко Live
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