КИЧЕНОК – про вылет с Олимпиады, участие на ОИ-2028, 7:3 на супертай-брейке

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления на Олимпийских играх после поражения испанскому тандему Кристиан Букша / Сара-Соррибес Тормо в четвертьфинале соревнований.

После завершения встречи украинки прокомментировали выступления на Олимпиаде в Париже, а также рассказали, планируют ли сыграть на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

Про недостатки в игре:

Людмила Киченок: «Что было не так в первом сете? Думаю, мы немного нервничали. Пытались найти против них какую-то тактику, которая бы работала. Очень спешили в первом сете. Пытались активно играть сами, но допускали ошибки. Начали на них давить и это сработало. Считаю, что энергия тоже была.

Третий сет? Так не должно происходить. Но так вышло. Когда мы повели 7:3, нам нужно было активнее и агрессивнее играть, еще больше брать инициативу в свои руки и доигрывать матч самим, не ждать ошибок. Где-то мы мягко сыграли на супертай-брейке. У нас были очень хорошие шансы пройти дальше, но не сложилось.

Надежда Киченок: «Играли на грани риска, из-за этого и были ошибки. Немного нервничали, но потом покричали друг на друга, нашли энергию. Эмоции вышли, и мы стали спокойнее играть».

Про смены во время матча:

Людмила Киченок: «Мы видели, что они делают, что мы делаем не так и пытались что-то скорректировать, чтобы это работало. Они [Букша и Соррибес-Тормо] хорошо играют. Но когда мы хорошо играли, то у них ничего не получалось».

Надежда Киченок: «Когда мы не меняем решения по ходу розыгрыша, тогда все хорошо. Пытались оставаться уверенными в своих ударах и не менять решения, не светиться. Спокойнее играли».

О влиянии поддержки украинцев на спортсменок:



Людмила Киченок: «Поддержка на трибунах? Да, конечно, это тоже помогало нам вернуться в матч во втором сете. Поддержка была просто супер».

Надежда Киченок: «В первом сете было слышно: «Эспанья, Эспанья», а затем во втором и третьем сете слышали «Юкрейн» больше. Это очень приятно».

О том, будут ли представлять Украину на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе:



Людмила Киченок: «Так далеко не заглядывали. Увидим».

Надежда Киченок: «Посмотрим, как жизнь сложится. Потому что у нас в стране война, выступать здесь и представлять Украину — это уже большая честь. Надеемся, что все произойдет. Хотелось бы сыграть в Лос-Анджелесе».