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Теннис
01 августа 2024, 22:55 | Обновлено 01 августа 2024, 23:20
1117
3

КИЧЕНОК – про вылет с Олимпиады, участие на ОИ-2028, 7:3 на супертай-брейке

Людмила и Надежда проиграли тандему Букша / Соррибес-Тормо в 1/4 финала в Париже

01 августа 2024, 22:55 | Обновлено 01 августа 2024, 23:20
1117
3
КИЧЕНОК – про вылет с Олимпиады, участие на ОИ-2028, 7:3 на супертай-брейке
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления на Олимпийских играх после поражения испанскому тандему Кристиан Букша / Сара-Соррибес Тормо в четвертьфинале соревнований.

После завершения встречи украинки прокомментировали выступления на Олимпиаде в Париже, а также рассказали, планируют ли сыграть на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

Про недостатки в игре:

Людмила Киченок: «Что было не так в первом сете? Думаю, мы немного нервничали. Пытались найти против них какую-то тактику, которая бы работала. Очень спешили в первом сете. Пытались активно играть сами, но допускали ошибки. Начали на них давить и это сработало. Считаю, что энергия тоже была.

Третий сет? Так не должно происходить. Но так вышло. Когда мы повели 7:3, нам нужно было активнее и агрессивнее играть, еще больше брать инициативу в свои руки и доигрывать матч самим, не ждать ошибок. Где-то мы мягко сыграли на супертай-брейке. У нас были очень хорошие шансы пройти дальше, но не сложилось.

Надежда Киченок: «Играли на грани риска, из-за этого и были ошибки. Немного нервничали, но потом покричали друг на друга, нашли энергию. Эмоции вышли, и мы стали спокойнее играть».

Про смены во время матча:

Людмила Киченок: «Мы видели, что они делают, что мы делаем не так и пытались что-то скорректировать, чтобы это работало. Они [Букша и Соррибес-Тормо] хорошо играют. Но когда мы хорошо играли, то у них ничего не получалось».

Надежда Киченок: «Когда мы не меняем решения по ходу розыгрыша, тогда все хорошо. Пытались оставаться уверенными в своих ударах и не менять решения, не светиться. Спокойнее играли».

О влиянии поддержки украинцев на спортсменок:

Людмила Киченок: «Поддержка на трибунах? Да, конечно, это тоже помогало нам вернуться в матч во втором сете. Поддержка была просто супер».

Надежда Киченок: «В первом сете было слышно: «Эспанья, Эспанья», а затем во втором и третьем сете слышали «Юкрейн» больше. Это очень приятно».

О том, будут ли представлять Украину на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе:

Людмила Киченок: «Так далеко не заглядывали. Увидим».

Надежда Киченок: «Посмотрим, как жизнь сложится. Потому что у нас в стране война, выступать здесь и представлять Украину — это уже большая честь. Надеемся, что все произойдет. Хотелось бы сыграть в Лос-Анджелесе».

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Людмила Киченок Надежда Киченок Сара Соррибес-Тормо Кристина Букша Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 3
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Нехай щастить
Сестри разом практично не грають (раз на рік за збірну одну гру не рахується) 
Була хороша можливість поборотися за медалі,але не склалося. 7:3 надовго запам'ятається. 
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+6
Nick.Grabowski
Загалом прикрі або неочікувані поразки спортсменів - це недоліки підготовки  + низький рівень тренерської роботи (стратегія, тактика, оперативний рівень). 
Наприклад, тенісні тренери мали би попросити сестер Кіченок в 2024 регулярно грати пару на певних турнірах, щоб награти певний рівень взаємодії та підняти рівень гри.
Чому цього не було?  Невідомо. 
Наприклад, перед Олімпіадою китаянка Чжен Ціньвень (яка обіграла Свьонтек) провела збір на грунті в Барселоні + провела ґрунтовий турнір в Палермо. Тобто, її тренери конкретно готувалися під Олімпіаду.  
1/4 фіналу Олімпіади до початку ОІ - вважалося би нормальним виступом для пари сестер Кіченок.
Звісно, що могли грати в 1/2 - це було реально. 
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+1
KirTheKing
кто из них электроник ??
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-2
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