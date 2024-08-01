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Франция
01 августа 2024, 22:40 | Обновлено 01 августа 2024, 22:43
1504
0

Станет свободным агентом. Экс-игрок сборной Украины заинтересовал клубы ОАЭ

У Даниила Игнатенко также есть вариант с Турцией

01 августа 2024, 22:40 | Обновлено 01 августа 2024, 22:43
1504
0
Станет свободным агентом. Экс-игрок сборной Украины заинтересовал клубы ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Французский «Бордо» лишен статуса профессионального футбольного клуба из-за больших долгов и был признан банкротом.

Украинский футболист Даниил Игнатенко, который прошлый сезон отыграл за «Бордо», в ближайшее время получит статус свободного агента.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, у Игнатенко есть несколько вариантов продолжения карьеры. У Даниила есть хороший финансовый интерес от турецких клубов и команд из ОАЭ.

В прошлом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.

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Даниил Игнатенко Бордо чемпионат ОАЭ по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы Виктор Вацко
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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