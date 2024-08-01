Станет свободным агентом. Экс-игрок сборной Украины заинтересовал клубы ОАЭ
У Даниила Игнатенко также есть вариант с Турцией
Французский «Бордо» лишен статуса профессионального футбольного клуба из-за больших долгов и был признан банкротом.
Украинский футболист Даниил Игнатенко, который прошлый сезон отыграл за «Бордо», в ближайшее время получит статус свободного агента.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, у Игнатенко есть несколько вариантов продолжения карьеры. У Даниила есть хороший финансовый интерес от турецких клубов и команд из ОАЭ.
В прошлом сезоне Игнатенко провел за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал один ассист.
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