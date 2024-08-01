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Украина. Первая лига
01 августа 2024, 22:23 | Обновлено 01 августа 2024, 22:41
311
0

Владимир ЦЫТКИН: «Долго было непонятно, продолжит ли Хуст существование»

Главный тренер рассказал о ситуации в закарпатском клубе

01 августа 2024, 22:23 | Обновлено 01 августа 2024, 22:41
311
0
Владимир ЦЫТКИН: «Долго было непонятно, продолжит ли Хуст существование»
ФК Хуст. Владимир Цыткин

Футболисты перволигового клуба «Хуст» последними среди команд ПФЛ начали подготовку к новому сезону – 13 июля.

Главный тренер закарпатцев Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему его подопечные так поздно вернулись из отпуска:

«Откровенно говоря, долгое время вообще было неизвестно, продолжит ли «Хуст» выступать среди команд мастеров. В июне появилась информация, что он прекращает свое существование, и игроки получили статус свободных агентов. И только когда выяснилось, что «Хуст» из-за финансовых проблем «Дружбы» остается в Первой лиге, ситуация постепенно начала меняться к лучшему.

Из состава, выступавшего в прошлом сезоне, осталось только 5 футболистов. Нам повезло, что старт в Первой лиге был перенесен и появилась возможность посмотреть больше потенциальных новичков. Сейчас в моем распоряжении 18 исполнителей, еще ищем усиление в каждую линию.

О задачах на сезон – не спрашивайте. По-моему, главное, что «Хуст» вообще выйдет на старт, а уже после первого этапа первенства будет возможность конкретизировать цели».

Сегодня, 1 августа, главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин отмечает свое 58-летие.

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Владимир Цыткин Хуст Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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