Владимир ЦЫТКИН: «Долго было непонятно, продолжит ли Хуст существование»

Футболисты перволигового клуба «Хуст» последними среди команд ПФЛ начали подготовку к новому сезону – 13 июля.

Главный тренер закарпатцев Владимир Цыткин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему его подопечные так поздно вернулись из отпуска:

«Откровенно говоря, долгое время вообще было неизвестно, продолжит ли «Хуст» выступать среди команд мастеров. В июне появилась информация, что он прекращает свое существование, и игроки получили статус свободных агентов. И только когда выяснилось, что «Хуст» из-за финансовых проблем «Дружбы» остается в Первой лиге, ситуация постепенно начала меняться к лучшему.

Из состава, выступавшего в прошлом сезоне, осталось только 5 футболистов. Нам повезло, что старт в Первой лиге был перенесен и появилась возможность посмотреть больше потенциальных новичков. Сейчас в моем распоряжении 18 исполнителей, еще ищем усиление в каждую линию.

О задачах на сезон – не спрашивайте. По-моему, главное, что «Хуст» вообще выйдет на старт, а уже после первого этапа первенства будет возможность конкретизировать цели».

Сегодня, 1 августа, главный тренер «Хуста» Владимир Цыткин отмечает свое 58-летие.