ФОТО. Клуб Первой лиги представил обновленный логотип

Клуб Первой лиги Хуст из Закарпатья перед стартом сезона представил новый логотип.

Заявление клуба Хуст

«На старте нового футбольного сезона 2024/2025 хотим представить обновленный герб клуба.

Новый логотип не претерпел кардинальных изменений: сохранены традиционные бело-черные цвета клуба, исторический очерк Хустского замка, омывающих окрестности города рек и футбольный мяч. К основным отличиям нового логотипа можно отнести разве что надпись «Хуст», немного модернизированный стиль и, что самое главное – появился год основания клуба «2019».

Спасибо разработчику нового логотипа, автору электронного музея Закарпатского футбола. Верим, что изменения положительно затронут не только внешний вид логотипа, но и повлияют на развитие клуба, характер игры, новые победы и достижения».

Новый логотип ФК Хуст

Старый логотип ФК Хуст