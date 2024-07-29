ФОТО. Клуб Первой лиги представил обновленный логотип
Новый логотип не претерпел кардинальных изменений
Клуб Первой лиги Хуст из Закарпатья перед стартом сезона представил новый логотип.
Заявление клуба Хуст
«На старте нового футбольного сезона 2024/2025 хотим представить обновленный герб клуба.
Новый логотип не претерпел кардинальных изменений: сохранены традиционные бело-черные цвета клуба, исторический очерк Хустского замка, омывающих окрестности города рек и футбольный мяч. К основным отличиям нового логотипа можно отнести разве что надпись «Хуст», немного модернизированный стиль и, что самое главное – появился год основания клуба «2019».
Спасибо разработчику нового логотипа, автору электронного музея Закарпатского футбола. Верим, что изменения положительно затронут не только внешний вид логотипа, но и повлияют на развитие клуба, характер игры, новые победы и достижения».
Новый логотип ФК Хуст
Старый логотип ФК Хуст
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