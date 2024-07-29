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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 07:23 | Обновлено 29 июля 2024, 07:50
664
0

ФОТО. Клуб Первой лиги представил обновленный логотип

Новый логотип не претерпел кардинальных изменений

29 июля 2024, 07:23 | Обновлено 29 июля 2024, 07:50
664
0
ФОТО. Клуб Первой лиги представил обновленный логотип
ФК Хуст

Клуб Первой лиги Хуст из Закарпатья перед стартом сезона представил новый логотип.

Заявление клуба Хуст

«На старте нового футбольного сезона 2024/2025 хотим представить обновленный герб клуба.

Новый логотип не претерпел кардинальных изменений: сохранены традиционные бело-черные цвета клуба, исторический очерк Хустского замка, омывающих окрестности города рек и футбольный мяч. К основным отличиям нового логотипа можно отнести разве что надпись «Хуст», немного модернизированный стиль и, что самое главное – появился год основания клуба «2019».

Спасибо разработчику нового логотипа, автору электронного музея Закарпатского футбола. Верим, что изменения положительно затронут не только внешний вид логотипа, но и повлияют на развитие клуба, характер игры, новые победы и достижения».

Новый логотип ФК Хуст

Старый логотип ФК Хуст

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Хуст логотип Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: Instagram
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