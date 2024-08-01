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  4. Довбик таки может получить желанный 9-й номер в Роме. Что для этого нужно?
Италия
01 августа 2024, 21:53 | Обновлено 01 августа 2024, 23:02
1839
0

Довбик таки может получить желанный 9-й номер в Роме. Что для этого нужно?

Артем может воспользоваться уходом Тэмми Абрахама

01 августа 2024, 21:53 | Обновлено 01 августа 2024, 23:02
1839
0
Довбик таки может получить желанный 9-й номер в Роме. Что для этого нужно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский голеадор Артем Довбик завершает переход из «Жироны» в «Рому».

В «Жироне» Артем прошлый сезон отыграл под 9-м номером, однако в «Роме» пока выбрал 11-й, поскольку девятка занята английским нападающим Тэмми Абрахамом. Однако Артем может уже в ближайшее время получить заветную девятку. Приход Довбика в «Рому» сделал уход Абрахама почти неизбежным – скорее всего, англичанин перейдет в «Милан» и освободит 9-й номер.

«Рома» заплатит каталонской «Жироне» за Довбика 34 миллиона евро + 5 миллионов евро бонусов. Также в соглашении будет прописан процент от будущей продажи – 10%.

Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

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Тэмми Абрахам Рома Рим трансферы Жирона игровой номер Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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