Довбик таки может получить желанный 9-й номер в Роме. Что для этого нужно?

27-летний украинский голеадор Артем Довбик завершает переход из «Жироны» в «Рому».

В «Жироне» Артем прошлый сезон отыграл под 9-м номером, однако в «Роме» пока выбрал 11-й, поскольку девятка занята английским нападающим Тэмми Абрахамом. Однако Артем может уже в ближайшее время получить заветную девятку. Приход Довбика в «Рому» сделал уход Абрахама почти неизбежным – скорее всего, англичанин перейдет в «Милан» и освободит 9-й номер.

«Рома» заплатит каталонской «Жироне» за Довбика 34 миллиона евро + 5 миллионов евро бонусов. Также в соглашении будет прописан процент от будущей продажи – 10%.

Контракт Артема с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.