Полесье – Олимпия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 1 августа «Полесье» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций в Гливице сыграет против «Олимпии» (Любляна, Словения).

Начало поединка – в 19:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Олимпии» 2:0.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Полесье»: Кудрик, Лукас Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес Коста, Крушинский, Кушниренко, Гуцуляк, Назаренко, Быстрич

«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорже Силва, Агба, Доффо, Баултам, Педро Лукас, Флоруц, Коич