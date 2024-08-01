Лига конференций01 августа 2024, 18:25 |
381
0
Полесье – Олимпия. Стали известны стартовые составы
Ответный матч квалификации Лиги конференций
01 августа 2024, 18:25 |
381
0
Сегодня, 1 августа «Полесье» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций в Гливице сыграет против «Олимпии» (Любляна, Словения).
Начало поединка – в 19:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Олимпии» 2:0.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Полесье»: Кудрик, Лукас Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес Коста, Крушинский, Кушниренко, Гуцуляк, Назаренко, Быстрич
«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорже Силва, Агба, Доффо, Баултам, Педро Лукас, Флоруц, Коич
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 августа 2024, 07:47 4
Эрлинг мечтает играть за «Реал» Мадрид
Олимпийские игры | 01 августа 2024, 11:22 44
Сергей показал великолепную стрельбу из винтовки
Футбол | 31.07.2024, 22:20
Футбол | 01.08.2024, 15:11
Футбол | 01.08.2024, 05:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.07.2024, 04:40 10
30.07.2024, 21:10 7
30.07.2024, 20:54 5
Олимпийские игры
30.07.2024, 23:09 1
31.07.2024, 09:53 4
31.07.2024, 00:23 6
31.07.2024, 16:11 6