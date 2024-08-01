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  4. Полесье – Олимпия. Стали известны стартовые составы
Лига конференций
01 августа 2024, 18:25 |
381
0

Полесье – Олимпия. Стали известны стартовые составы

Ответный матч квалификации Лиги конференций

01 августа 2024, 18:25 |
381
0
Полесье – Олимпия. Стали известны стартовые составы
ФК Полесье

Сегодня, 1 августа «Полесье» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций в Гливице сыграет против «Олимпии» (Любляна, Словения).

Начало поединка – в 19:00 по Киеву. Первый матч завершился победой «Олимпии» 2:0.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Полесье»: Кудрик, Лукас Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Таллес Коста, Крушинский, Кушниренко, Гуцуляк, Назаренко, Быстрич

«Олимпия»: Видовшек, Суалехе, Мухамедбегович, Ратник, Жорже Силва, Агба, Доффо, Баултам, Педро Лукас, Флоруц, Коич

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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