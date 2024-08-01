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Португалия
01 августа 2024, 17:41 | Обновлено 01 августа 2024, 17:55
796
0

Аутсайдер чемпионата Португалии подписал экс-звезду Манчестер Юнайтед

Луиш Нани вернулся на родину

01 августа 2024, 17:41 | Обновлено 01 августа 2024, 17:55
796
0
Аутсайдер чемпионата Португалии подписал экс-звезду Манчестер Юнайтед
ФК Эштрела Амадора. Нани

Аутсайдер элитного дивизиона чемпионата Португалии «Эштрела Амадора» официально сообщил о подписании звездного вингера Луиша Нани. Контракт с 37-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Нани перешел в «Эштрелу Амадору» на правах свободного агента. Предыдущий сезон он провел в турецком «Адана Демирспоре».

В прошлом сезоне «Эштрела Амадора» заняла 14-е место в чемпионате Португалии, опередив всего на одно очко зону переходных матчей.

Ранее сообщалось о том, что экс-владельцы «Интера» хотят приобрести «Портимоненсе».

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Луиш Нани Эштрела Амадора свободный агент
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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