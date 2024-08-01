Аутсайдер чемпионата Португалии подписал экс-звезду Манчестер Юнайтед
Луиш Нани вернулся на родину
Аутсайдер элитного дивизиона чемпионата Португалии «Эштрела Амадора» официально сообщил о подписании звездного вингера Луиша Нани. Контракт с 37-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2025 года.
Нани перешел в «Эштрелу Амадору» на правах свободного агента. Предыдущий сезон он провел в турецком «Адана Демирспоре».
В прошлом сезоне «Эштрела Амадора» заняла 14-е место в чемпионате Португалии, опередив всего на одно очко зону переходных матчей.
Ранее сообщалось о том, что экс-владельцы «Интера» хотят приобрести «Портимоненсе».
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