Аутсайдер чемпионата Португалии подписал экс-звезду Манчестер Юнайтед

Аутсайдер элитного дивизиона чемпионата Португалии «Эштрела Амадора» официально сообщил о подписании звездного вингера Луиша Нани. Контракт с 37-летним ветераном рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Нани перешел в «Эштрелу Амадору» на правах свободного агента. Предыдущий сезон он провел в турецком «Адана Демирспоре».

В прошлом сезоне «Эштрела Амадора» заняла 14-е место в чемпионате Португалии, опередив всего на одно очко зону переходных матчей.

Ранее сообщалось о том, что экс-владельцы «Интера» хотят приобрести «Портимоненсе».