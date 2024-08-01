ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала хавбека и форварда

«Севилья» официально сообщила о подписании двух игроков – полузащитника Люсьена Агуме и форварда Келечи Ихеаначо.

За Агуме «Севилья» отдала «Интеру» 4 миллиона евро. При этом миланский клуб сохранил 50% экономических прав на игрока. У «Севильи» есть опция выкупал еще 40% прав следующим летом. Вторую половину прошлого сезона Агуме провел в «Севилье» на правах аренды.

Что касается Ихеаначо, то он перешел в «Севилью» на правах свободного агента – его контракт с «Лестером» истек. 27-летний нигериец заменит в испанском клубе Юссефа Эн-Несири, который был продан в «Фенербахче».