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Германия
01 августа 2024, 16:23 | Обновлено 01 августа 2024, 16:34
833
0

Трагически погиб молодой игрок Фортуны Дюссельдорф. Клуб объявил траур

Оборвалась жизнь Ньютона Опоку-Менса

01 августа 2024, 16:23 | Обновлено 01 августа 2024, 16:34
833
0
Трагически погиб молодой игрок Фортуны Дюссельдорф. Клуб объявил траур
ФК Фортуна. Ньютон Опеку-Менса

Футболист немецкой команды «Фортуны» U-17 из Дюссельдорфа Ньютон Опоку-Менса погиб в результате несчастного случая.

Сообщается, что жизнь молодого человека оборвалась во время купания в озере. Опоку-Менсы был извлечено из воды и доставлен в больницу, где констатировали его смерть.

В связи с гибелью Ньютона Опеку-Менсы дюссельдорфский клуб объявил траур. Тренировки и игры всех юношеских команд от U-9 до U-19 приостановлены.

Ранее сообщалось, что вратарь молодежной сборной Эквадора погиб из-за падения в душе.

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Фортуна Дюссельдорф чемпионат Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник
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