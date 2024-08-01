Трагически погиб молодой игрок Фортуны Дюссельдорф. Клуб объявил траур
Оборвалась жизнь Ньютона Опоку-Менса
Футболист немецкой команды «Фортуны» U-17 из Дюссельдорфа Ньютон Опоку-Менса погиб в результате несчастного случая.
Сообщается, что жизнь молодого человека оборвалась во время купания в озере. Опоку-Менсы был извлечено из воды и доставлен в больницу, где констатировали его смерть.
В связи с гибелью Ньютона Опеку-Менсы дюссельдорфский клуб объявил траур. Тренировки и игры всех юношеских команд от U-9 до U-19 приостановлены.
Ранее сообщалось, что вратарь молодежной сборной Эквадора погиб из-за падения в душе.
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