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  4. Тренер Партизана: «Динамо – на другом уровне командной скорости»
Лига чемпионов
01 августа 2024, 15:26 |
537
1

Тренер Партизана: «Динамо – на другом уровне командной скорости»

Александар Станоевич – о поражении от «Динамо»

01 августа 2024, 15:26 |
537
1
Тренер Партизана: «Динамо – на другом уровне командной скорости»
sportklub.n1info.rs. Александар Станоевич

Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич прокомментировал поражение 0:3 от «Динамо» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Что я могу сказать после этого двухматчевого противостояния... Это наша реалистичная картина. «Динамо» находится на другом уровне командной скорости по сравнению с нашей командой. Мы просто не смогли с ними сравниться.

При нынешних обстоятельствах мы не можем сравниться ни с кем в Европе, мы сейчас не на уровне еврокубков. Мы должны менять футболистов, которые показали, что они не могут играть на этом уровне. Но у многих есть долгосрочные контракты, будет сложно все изменить. Будем ждать следующего трансферного окна.

9 пропущенных мячей в двух матчах? А вы думаете, «Динамо» — легкий соперник? Это борьба за Лигу чемпионов. Даже если бы мы проиграли сегодня со счетом 0:1, я бы сказал такие же слова. Киевское «Динамо» — серьезный клуб».

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Александар Станоевич Динамо Киев Партизан Белград Партизан - Динамо Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Динамо Киев от Шурика
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fedd1979
Перший раз бачу, що тренер чесно каже: футболісти - дно. Зазвичай наші інакше: хлопці старалися, претензій не маю
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