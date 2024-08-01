Тренер Партизана: «Динамо – на другом уровне командной скорости»

Главный тренер «Партизана» Александар Станоевич прокомментировал поражение 0:3 от «Динамо» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов:

«Что я могу сказать после этого двухматчевого противостояния... Это наша реалистичная картина. «Динамо» находится на другом уровне командной скорости по сравнению с нашей командой. Мы просто не смогли с ними сравниться.

При нынешних обстоятельствах мы не можем сравниться ни с кем в Европе, мы сейчас не на уровне еврокубков. Мы должны менять футболистов, которые показали, что они не могут играть на этом уровне. Но у многих есть долгосрочные контракты, будет сложно все изменить. Будем ждать следующего трансферного окна.

9 пропущенных мячей в двух матчах? А вы думаете, «Динамо» — легкий соперник? Это борьба за Лигу чемпионов. Даже если бы мы проиграли сегодня со счетом 0:1, я бы сказал такие же слова. Киевское «Динамо» — серьезный клуб».