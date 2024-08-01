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Лига чемпионов
01 августа 2024, 14:28 | Обновлено 01 августа 2024, 14:42
349
1

Александр КАРАВАЕВ: «По всем аспектам переиграли Партизан»

Защитник «Динамо» Киев – о победе над «Партизаном»

01 августа 2024, 14:28 | Обновлено 01 августа 2024, 14:42
349
1
Александр КАРАВАЕВ: «По всем аспектам переиграли Партизан»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал победу 3:0 над «Партизаном» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов:

— Какие эмоции испытываешь после игры?
— Очень положительные, потому что после победы 6:2 в первом матче мы хотели приехать к сопернику в гости и показать, что тот результат не был случайностью и что мы можем их переиграть на их поле также. Мы были очень мотивированными. Все знают о том, что было до нашего противостояния. Когда у нас в Киеве ракеты попадали в больницы и роддома, и я, как отец троих детей, это все очень близко принимал к сердцу, «Партизан» играл сами знаете где — я даже не хочу вслух называть эту страну. Так что это было для нас очень сильной мотивацией, мы не могли сыграть по-другому. Я считаю, что мы по всем аспектам переиграли эту команду, поэтому результат закономерен.

— Не только мотивация, но и физическая форма команды на высоком уровне, даже на последних минутах все бежали вперед. Как сказал главный тренер, «один крайний защитник отдает передачу, а второй крайний защитник добегает и забивает гол»...
— Я скажу, что это было очень большое желание. Когда мы играем и понимаем установки, что когда один крайний защитник подключается в атаку, другой должен быть немного позади и подстраховывать, поскольку это очень рискованно. Но последние минуты, у нас, повторюсь, была очень высокая мотивация, и мы забили гол именно так — это показывает уровень нашего желания и, конечно, готовности.

— Если смотреть на предыдущий опыт выступлений в квалификации Лиги чемпионов, тебя можно назвать лучшим бомбардиром отбора самого престижного клубного турнира. Два года назад забил дважды, сейчас ты также забил уже два мяча...
— Да, я также заметил, что уже имею четыре гола в квалификации Лиги чемпионов. Теперь есть мечта забить уже в групповом турнире. Как говорится, поставил себе цель, и надо идти к ней. Хочется, конечно, максимальных результатов. У нас есть свои цели, идеи, как достигать, придерживаемся их. Впереди следующий соперник, будем готовиться к нему. Но первые два-три дня нужно уделить восстановлению, что и будем делать.

— Еще до ответного матча было известно, что соперником в следующем раунде будет «Рейнджерс». Уже просматривал шотландскую команду?
— Нет, пока не смотрел. В принципе, я знаю эту команду, какие игроки там выступают, в каком чемпионате они играют, как они в прошлом сезоне выступили на евроарене. Конечно, это очень сложный соперник, будем разбирать. Это мощный силовой футбол, будет совсем другая игра, но я считаю, что у нас очень сильный состав, у нас есть хорошие перспективные молодые игроки и опытные игроки, которые увидели футбол на многих уровнях. Поэтому у нас очень хороший баланс. Также мне нравится, что молодые игроки всю информацию, которую дает тренерский штаб, все подсказки опытных партнеров слушают и впитывают в себя, будто губка.

— Ты отметил забитый мяч красивым символическим жестом. Кому он посвящен?
— Конечно, своей семье. Получилась курьезная ситуация. Когда мы играли первый матч в Люблине, я обычно всегда перед игрой разговариваю со своей женой, говорю ей, буду или не буду играть, как чувствую себя, она спрашивает за мое здоровье, всегда волнуется за меня. Но тогда я как-то вообще не сказал, что, скорее всего, буду играть, и она просто за полчаса до начала игры узнает, что я в составе. Она в шоке, потому что ездила по делам, решала много вопросов, но останавливает машину и начинает смотреть трансляцию (смеется). Честно, я бы так не делал — я бы приехал домой, включил бы второй тайм. Но она переживает с первых минут, и я на самом деле чувствую эту поддержку в семье. Я говорил, говорю и буду говорить, что когда твои родные, знакомые, друзья, семья поддерживают тебя, это большая мотивация, которую ты нигде не получишь.

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Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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Burevestnik
успіхів в наступних матчах !!!   
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