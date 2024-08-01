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Лига конференций
01 августа 2024, 13:10 | Обновлено 01 августа 2024, 13:16
467
1

ПАЛЯНИЦА: «Многое будет зависеть от того, забьет ли Полесье быстрый гол»

Бывший форвард сборной Украины верит, что полещуки смогут дать бой «Олимпии»

01 августа 2024, 13:10 | Обновлено 01 августа 2024, 13:16
467
1
ПАЛЯНИЦА: «Многое будет зависеть от того, забьет ли Полесье быстрый гол»
ФК Полесье Житомир

В четверг, 1 августа, в ответном поединке квалификационного раунда Лиги конференций футболисты «Полесья» в польском Гливице будут принимать словенскую «Олимпию».

Бывший игрок национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что может помочь команде из Житомира взять реванш за поражение в Любляне - 0:2:

– Очень многое будет зависеть от того, повезет ли нашим землякам в дебюте открыть счет. На предматчевой пресс-конференции представители «Полесья» говорили, что номинальные хозяева с первых минут будут действовать агрессивно в атаке, чего так не хватало в Любляне. Посмотрим, не будут ли слова расходиться с тем, как будут разворачиваться события в Гливице.

На мой взгляд, «Полесье» по подбору исполнителей не уступает «Олимпии». А вот сыгранности еще не хватает, это и влияет негативно на дисциплину. В первом противостоянии не было претензий разве что к вратарю, потому что если бы не его реакция, то полещуки проиграли бы с еще большим счетом и сегодняшний матч стал бы простой формальностью.

Поэтому хочется верить, что тренерский штаб «Полесья» сделал правильные выводы из гостевого поражения и в Гливице житомирская команда продемонстрирует игру, которая поможет достичь нужного результата, – рассказал Паляница.

Ранее хавбек «Полесья» Александр Назаренко рассказал о необходимом для команды в ответной игре с «Олимпией».

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Лига конференций Полесье Житомир Олимпия Любляна Полесье - Олимпия Александр Паляница инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Serhii P.
"Полісся" вже пролетіло, я не вірю в їх камбек
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