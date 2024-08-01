ПАЛЯНИЦА: «Многое будет зависеть от того, забьет ли Полесье быстрый гол»

В четверг, 1 августа, в ответном поединке квалификационного раунда Лиги конференций футболисты «Полесья» в польском Гливице будут принимать словенскую «Олимпию».

Бывший игрок национальной сборной Украины, воспитанник житомирского футбола Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что может помочь команде из Житомира взять реванш за поражение в Любляне - 0:2:

– Очень многое будет зависеть от того, повезет ли нашим землякам в дебюте открыть счет. На предматчевой пресс-конференции представители «Полесья» говорили, что номинальные хозяева с первых минут будут действовать агрессивно в атаке, чего так не хватало в Любляне. Посмотрим, не будут ли слова расходиться с тем, как будут разворачиваться события в Гливице.

На мой взгляд, «Полесье» по подбору исполнителей не уступает «Олимпии». А вот сыгранности еще не хватает, это и влияет негативно на дисциплину. В первом противостоянии не было претензий разве что к вратарю, потому что если бы не его реакция, то полещуки проиграли бы с еще большим счетом и сегодняшний матч стал бы простой формальностью.

Поэтому хочется верить, что тренерский штаб «Полесья» сделал правильные выводы из гостевого поражения и в Гливице житомирская команда продемонстрирует игру, которая поможет достичь нужного результата, – рассказал Паляница.

Ранее хавбек «Полесья» Александр Назаренко рассказал о необходимом для команды в ответной игре с «Олимпией».