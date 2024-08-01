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  4. Назаренко рассказал о необходимом для Полесья в ответной игре с Олимпией
Лига конференций
01 августа 2024, 02:43 | Обновлено 01 августа 2024, 03:57
30
0

Назаренко рассказал о необходимом для Полесья в ответной игре с Олимпией

Полузащитник – о предстоящей второй встрече со словенцами

01 августа 2024, 02:43 | Обновлено 01 августа 2024, 03:57
30
0
Назаренко рассказал о необходимом для Полесья в ответной игре с Олимпией
ФК Полесье Житомир. Александр Назаренко

Вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко поделился настроем команды на ответный поединок со словенской «Олимпией» Любляна в квалификации Лиги конференций, который состоится в четверг, 1 августа.

– Удалось восстановиться морально и физически после 0:2 в первом матче?

– Я думаю, что команда восстановилась. Было достаточно времени. Мы готовы на все 100%.

– Настрой какой?

– Боевой.

– Удалось уже пообщаться с Усиком, который присоединился к команде?

– Да, сегодня видели его. Он уже с нами ехал на тренировку в автобусе. Скажу, что очень приятно находиться рядом с таким человеком. Он нам придаст уверенности.

– Какие выводы для себя сделал после первой игры?

– Было время сделать выводы и анализ. Нам нужно играть агрессивнее, больше напрягать соперника и не давать много пространства.

В первой встрече «Олимпии» и «Полесья» со счетом 2:0 победили словенцы. Ответная игра состоится в Польше 1 августа, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Александр Назаренко Лига конференций Полесье Житомир Олимпия Любляна Полесье - Олимпия
Юрій Остроумов Источник: ФК Полесье
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