Назаренко рассказал о необходимом для Полесья в ответной игре с Олимпией

Вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко поделился настроем команды на ответный поединок со словенской «Олимпией» Любляна в квалификации Лиги конференций, который состоится в четверг, 1 августа.

– Удалось восстановиться морально и физически после 0:2 в первом матче?

– Я думаю, что команда восстановилась. Было достаточно времени. Мы готовы на все 100%.

– Настрой какой?

– Боевой.

– Удалось уже пообщаться с Усиком, который присоединился к команде?

– Да, сегодня видели его. Он уже с нами ехал на тренировку в автобусе. Скажу, что очень приятно находиться рядом с таким человеком. Он нам придаст уверенности.

– Какие выводы для себя сделал после первой игры?

– Было время сделать выводы и анализ. Нам нужно играть агрессивнее, больше напрягать соперника и не давать много пространства.

В первой встрече «Олимпии» и «Полесья» со счетом 2:0 победили словенцы. Ответная игра состоится в Польше 1 августа, начало – в 19:00 по киевскому времени.