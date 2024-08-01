Назаренко рассказал о необходимом для Полесья в ответной игре с Олимпией
Полузащитник – о предстоящей второй встрече со словенцами
Вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко поделился настроем команды на ответный поединок со словенской «Олимпией» Любляна в квалификации Лиги конференций, который состоится в четверг, 1 августа.
– Удалось восстановиться морально и физически после 0:2 в первом матче?
– Я думаю, что команда восстановилась. Было достаточно времени. Мы готовы на все 100%.
– Настрой какой?
– Боевой.
– Удалось уже пообщаться с Усиком, который присоединился к команде?
– Да, сегодня видели его. Он уже с нами ехал на тренировку в автобусе. Скажу, что очень приятно находиться рядом с таким человеком. Он нам придаст уверенности.
– Какие выводы для себя сделал после первой игры?
– Было время сделать выводы и анализ. Нам нужно играть агрессивнее, больше напрягать соперника и не давать много пространства.
В первой встрече «Олимпии» и «Полесья» со счетом 2:0 победили словенцы. Ответная игра состоится в Польше 1 августа, начало – в 19:00 по киевскому времени.
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