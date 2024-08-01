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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 12:32 | Обновлено 01 августа 2024, 12:46
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0

Тарас МИХАЛИК: «Единственный минус в игре Динамо – травма Дячука»

Бывший защитник Динамо проанализировал игру киевлян в ответном матче с «Партизаном»

01 августа 2024, 12:32 | Обновлено 01 августа 2024, 12:46
703
0
Тарас МИХАЛИК: «Единственный минус в игре Динамо – травма Дячука»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашней победы подопечных Александра Шовковского в ответном матче квалификации Лиги чемпионов над сербским «Партизаном» (3:0):

– События в Белграде разворачивались по ожидаемому сценарию. После впечатляющей победы неделю назад в Люблине динамовцам не было смысла действовать с максимальной выкладкой. В дебюте киевляне сосредоточились на том, чтобы минимизировать количество ошибок, потерь мяча, чтобы лишить хозяев шансов забить быстрый гол. Это им удалось, а после забитого мяча Ярмоленко уже и «партизаны» разуверились в том, что смогут взять реванш.

– Но хозяева начали второй тайм очень активно и, похоже, к этому динамовцы были не готовы.

– Возможно, тот невысокий темп, который взяли на вооружение сербы до перерыва, где-то усыпил бдительность гостей. И когда хозяева прибавили обороты после перерыва, начали высоко прессинговать, то угрожающие ситуации возникали не только на флангах, но и в опорной зоне. Хорошо, что обошлось и «Партизан» не выравнял положение. Это должно послужить для киевлян сигналом предостережения, что нельзя отдавать инициативу даже оппоненту такого уровня, как белградцы.

– Какие минусы были в игре киевлян в игре с «партизанами»?

– Единственный минус по вчерашнему поединку - травма стопера Дячука, особенно, если принимать во внимание, что уже на следующей неделе киевлянам играть в Лиге чемпионов с «Глазго Рейнджерс», где будет много верховой борьбы, а Максим крайне неуступчив в дуэлях на «втором этаже». Это серьезная потеря и потому, что другим центральным защитникам динамовцев не хватает игровой практики.

– На ваш взгляд, у «Динамо» только это проблемная позиция?

– Я бы не стал так сгущать краски, есть перспективные Биловар, Михавко, хотя потеря игрока стартового состава создает определенные неудобства. Поэтому остается пожелать Дячуку скорейшего возвращения в строй, а кто его заменит, это уже решать тренерскому штабу.

– В августе в распоряжении Александра Шовковского будут и те динамовцы, которые в июле выступали на юниорском Евро и Олимпийских играх. На Ваш взгляд, кто из них может сыграть уже с «Глазго Рейнджерс»?

– Из-за травмы Дячука может быть задействован Михавко, но в заявку кто-то из них еще обязательно попадет. Главное, что ребята прогрессируют и это дает основания надеяться, что уже в ближайшее время Шовковский сможет на них рассчитывать.

Ранее мы сообщали, что в «Динамо» рассказали о повреждении у Дячука.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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