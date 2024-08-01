На отдых в Азербайджан? Кащук прокомментировал слухи о трансфере

Бывший полузащитник «Шахтера» Алексей Кащук, который покинул донецкий клуб летом нынешнего года из-за окончания срока действия контракта, прокомментировал информацию о том, что он прилетел в Азербайджан на переговоры с одним из клубов тамошней Премьер-лиги.

«Мой визит не связан с работой. Я приехал в Азербайджан со своей семьей на отдых. Нашел время и посетил игру «Карабаха». Им удалось легко обыграть своего соперника, что и ожидалось. Желаю им удачи в Лиге чемпионов и как можно дальше пройти», – заявил Кащук.

Ранее Кащук уже играл в Азербайджане – на правах аренды за «Сабах», где проявил себя с наилучшей стороны (18 забитых мячей и 12 ассистов в 41 поединке).

В последнее время слухи отправляли Кащука в Израиль, где в его услугах якобы был заинтересован «Маккаби» из Хайфы.