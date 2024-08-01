Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На отдых в Азербайджан? Кащук прокомментировал слухи о трансфере
Другие новости
01 августа 2024, 10:57 |
115
0

На отдых в Азербайджан? Кащук прокомментировал слухи о трансфере

Экс-вингер «Шахтера» вместе с семьей выбрал необычное место для отдыха

01 августа 2024, 10:57 |
115
0
На отдых в Азербайджан? Кащук прокомментировал слухи о трансфере
shakhtar.com. Алексей Кащук (в центре)

Бывший полузащитник «Шахтера» Алексей Кащук, который покинул донецкий клуб летом нынешнего года из-за окончания срока действия контракта, прокомментировал информацию о том, что он прилетел в Азербайджан на переговоры с одним из клубов тамошней Премьер-лиги.

«Мой визит не связан с работой. Я приехал в Азербайджан со своей семьей на отдых. Нашел время и посетил игру «Карабаха». Им удалось легко обыграть своего соперника, что и ожидалось. Желаю им удачи в Лиге чемпионов и как можно дальше пройти», – заявил Кащук.

Ранее Кащук уже играл в Азербайджане – на правах аренды за «Сабах», где проявил себя с наилучшей стороны (18 забитых мячей и 12 ассистов в 41 поединке).

В последнее время слухи отправляли Кащука в Израиль, где в его услугах якобы был заинтересован «Маккаби» из Хайфы.

По теме:
Экс-вингер Шахтера был замечен в Азербайджане. Пишут, прибыл на переговоры
Барселона сделала Лейпцигу второе предложение по трансферу Ольмо
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1
Алексей Кащук чемпионат Азербайджана по футболу Азербайджан трансферы свободный агент Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгения ДОВГОДЬКО: «Понимали, что медаль у нас в кармане»
Олимпийские игры | 31 июля 2024, 16:11 6
Евгения ДОВГОДЬКО: «Понимали, что медаль у нас в кармане»
Евгения ДОВГОДЬКО: «Понимали, что медаль у нас в кармане»

Украинская гребчица – о выступлении на Олимпиаде

Конкурент для Зинченко? Почему Арсенал решил подписать Калафьори
Футбол | 01 августа 2024, 10:23 1
Конкурент для Зинченко? Почему Арсенал решил подписать Калафьори
Конкурент для Зинченко? Почему Арсенал решил подписать Калафьори

The Athletic – о трансфере защитника сборной Италии

При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
Футбол | 01.08.2024, 07:47
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Олимпийские игры | 31.07.2024, 17:05
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
Бокс | 01.08.2024, 00:02
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
Медальный зачет Олимпиады-2024. Какое место занимает Украина?
31.07.2024, 06:05 3
Олимпийские игры
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
Итоговые таблицы футбольного турнира ОИ. Определены пары 1/4 финала
31.07.2024, 00:23 5
Олимпийские игры
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
31.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Аргентины
30.07.2024, 21:45
Олимпийские игры
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
01.08.2024, 05:32
Футбол
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 8
Футбол
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
Q2 Лиги чемпионов. Определен соперник для неудачника пары Партизан – Динамо
31.07.2024, 00:45
Футбол
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
30.07.2024, 08:31 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем