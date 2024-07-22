Экс-хавбек Шахтера может присоединиться к клубу, где играет защитник Динамо

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук может присоединиться к «Маккаби» Хайфа, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, израильский клуб интересуется 24-летним футболистом и хочет его подписать.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Напомним, ранее «Маккаби» Хайфа арендовал у киевского «Динамо» защитника Александра Сироту.