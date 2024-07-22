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22 июля 2024, 13:34 | Обновлено 22 июля 2024, 13:59
454
0

Экс-хавбек Шахтера может присоединиться к клубу, где играет защитник Динамо

Алексей Кащук заинтересовал «Маккаби» Хайфа

22 июля 2024, 13:34 | Обновлено 22 июля 2024, 13:59
454
0
Экс-хавбек Шахтера может присоединиться к клубу, где играет защитник Динамо
ФК Шахтер. Алексей Кащук

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук может присоединиться к «Маккаби» Хайфа, сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, израильский клуб интересуется 24-летним футболистом и хочет его подписать.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.

Напомним, ранее «Маккаби» Хайфа арендовал у киевского «Динамо» защитника Александра Сироту.

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Алексей Кащук Маккаби Хайфа трансферы чемпионат Израиля по футболу свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Legioners.ua
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