Экс-хавбек Шахтера может присоединиться к клубу, где играет защитник Динамо
Алексей Кащук заинтересовал «Маккаби» Хайфа
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Кащук может присоединиться к «Маккаби» Хайфа, сообщает издание Legioners.ua.
По информации источника, израильский клуб интересуется 24-летним футболистом и хочет его подписать.
Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
Алексей Кащук в прошлой кампании провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.8 миллиона евро.
Напомним, ранее «Маккаби» Хайфа арендовал у киевского «Динамо» защитника Александра Сироту.
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Игру можна будет посмотреть и на Youtube