Украина. Премьер лига01 августа 2024, 09:34 | Обновлено 01 августа 2024, 09:40
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У Бабича на просмотре. Два воспитанника Динамо прибыли в лагерь Черноморца
Владислав Калин и Кирилл Попов могут стать игроками одесского клуба
01 августа 2024, 09:34 | Обновлено 01 августа 2024, 09:40
946
0
Два воспитанника киевского Динамо прибыли на просмотр в лагерь одесского Черноморца, информирует ТаТоТаке
Это 18-летний динамовский вингер Владислав Калин и 21-летний форвард Кирилл Попов,
Трансферные права на Попова принадлежат Колосу из Ковалевки.
Главный тренер одесситов Александр Бабич просматривает игроков, получивших футбольное образование в системе киевского клуба.
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