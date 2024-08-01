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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 09:34 | Обновлено 01 августа 2024, 09:40
946
0

У Бабича на просмотре. Два воспитанника Динамо прибыли в лагерь Черноморца

Владислав Калин и Кирилл Попов могут стать игроками одесского клуба

01 августа 2024, 09:34 | Обновлено 01 августа 2024, 09:40
946
0
У Бабича на просмотре. Два воспитанника Динамо прибыли в лагерь Черноморца
Динамомания. Владислав Калин

Два воспитанника киевского Динамо прибыли на просмотр в лагерь одесского Черноморца, информирует ТаТоТаке

Это 18-летний динамовский вингер Владислав Калин и 21-летний форвард Кирилл Попов,

Трансферные права на Попова принадлежат Колосу из Ковалевки.

Главный тренер одесситов Александр Бабич просматривает игроков, получивших футбольное образование в системе киевского клуба.

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Черноморец Одесса Динамо Киев Кирилл Попов Колос Ковалевка трансферы УПЛ Александр Бабич просмотр игроков трансферы ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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