«5 лет с таким тренером – это фантастика». Сикан поблагодарил Ротаня

Форвард Даниил Сикан после завершения для Украины U-23 олимпийского футбольного турнира поблагодарил наставника Руслана Ротаня, с которым долго работал в сборных разных возрастов.

«Я с Русланом Петровичем 5 лет отработал, и очень тяжело, так сказать, прощаться с ним. Он мне очень помог. Я благодарен ему за все, хочу сказать спасибо».

«5 лет с таким тренером в сборных... Это один из самых сильных тренеров, которых я встречал. Это было фантастически. Даже не знаю, что сказать», –сказал Сикан.

На Олимпиаде Украина набрала 3 очка и не сумела выйти из группы.