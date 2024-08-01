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  4. «5 лет с таким тренером – это фантастика». Сикан поблагодарил Ротаня
Сборная УКРАИНЫ
01 августа 2024, 10:49 |
238
0

«5 лет с таким тренером – это фантастика». Сикан поблагодарил Ротаня

Даниил рад, что поработал с Ротанем

01 августа 2024, 10:49 |
238
0
«5 лет с таким тренером – это фантастика». Сикан поблагодарил Ротаня
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард Даниил Сикан после завершения для Украины U-23 олимпийского футбольного турнира поблагодарил наставника Руслана Ротаня, с которым долго работал в сборных разных возрастов.

«Я с Русланом Петровичем 5 лет отработал, и очень тяжело, так сказать, прощаться с ним. Он мне очень помог. Я благодарен ему за все, хочу сказать спасибо».

«5 лет с таким тренером в сборных... Это один из самых сильных тренеров, которых я встречал. Это было фантастически. Даже не знаю, что сказать», –сказал Сикан.

На Олимпиаде Украина набрала 3 очка и не сумела выйти из группы.

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Руслан Ротань Даниил Сикан сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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