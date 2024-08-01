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  4. БУРЯК: «Михавко и Пономаренко – будущее всего украинского футбола»
Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 09:23 | Обновлено 01 августа 2024, 09:31
1082
0

БУРЯК: «Михавко и Пономаренко – будущее всего украинского футбола»

Экс-тренер Динамо похвалил молодых игроков киевской команды

01 августа 2024, 09:23 | Обновлено 01 августа 2024, 09:31
1082
0
БУРЯК: «Михавко и Пономаренко – будущее всего украинского футбола»
ФК Динамо. Тарас Михавко

Экс-тренер Динамо Леонид Буряк похвалил молодых игроков киевской команды Тараса Михавко и Матвея Пономаренко:

«Тарас и Матвей – очень перспективные ребята. Если бы они не были такими талантами, в Динамо не играли бы. Оба отвечают требованиям взрослой команды.

И тренерский штаб, и президент за ними следят и поддерживают. Они – будущее не только Динамо, но и, надеюсь, всего украинского футбола.

Оба – молодые и восстанавливаются быстро, не как ветераны типа Андрея Ярмоленко. В их возрасте можно играть чуть ли не через день».

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Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
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