БУРЯК: «Михавко и Пономаренко – будущее всего украинского футбола»

Экс-тренер Динамо Леонид Буряк похвалил молодых игроков киевской команды Тараса Михавко и Матвея Пономаренко:

«Тарас и Матвей – очень перспективные ребята. Если бы они не были такими талантами, в Динамо не играли бы. Оба отвечают требованиям взрослой команды.

И тренерский штаб, и президент за ними следят и поддерживают. Они – будущее не только Динамо, но и, надеюсь, всего украинского футбола.

Оба – молодые и восстанавливаются быстро, не как ветераны типа Андрея Ярмоленко. В их возрасте можно играть чуть ли не через день».