БУРЯК: «Михавко и Пономаренко – будущее всего украинского футбола»
Экс-тренер Динамо похвалил молодых игроков киевской команды
Экс-тренер Динамо Леонид Буряк похвалил молодых игроков киевской команды Тараса Михавко и Матвея Пономаренко:
«Тарас и Матвей – очень перспективные ребята. Если бы они не были такими талантами, в Динамо не играли бы. Оба отвечают требованиям взрослой команды.
И тренерский штаб, и президент за ними следят и поддерживают. Они – будущее не только Динамо, но и, надеюсь, всего украинского футбола.
Оба – молодые и восстанавливаются быстро, не как ветераны типа Андрея Ярмоленко. В их возрасте можно играть чуть ли не через день».
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