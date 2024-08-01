Тымчик продолжает восстановление после травмы бедра

Защитник «Динамо» Александр Тымчик продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы передней поверхности бедра.

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана» Александр не играл.

Но после возвращения команды в польский Люблин планируется перевод защитника в общую группу.

Тымчик будет целенаправленно готовиться без каких-либо ограничений к предстоящим поединкам.