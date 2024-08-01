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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 07:41 | Обновлено 01 августа 2024, 08:47
167
0

Тымчик продолжает восстановление после травмы бедра

Захисник «Динамо» вскоре будет переведен в общую группу

01 августа 2024, 07:41 | Обновлено 01 августа 2024, 08:47
167
0
Тымчик продолжает восстановление после травмы бедра
ФК Динамо. Александр Тымчик

Защитник «Динамо» Александр Тымчик продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы передней поверхности бедра.

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана» Александр не играл.

Но после возвращения команды в польский Люблин планируется перевод защитника в общую группу.

Тымчик будет целенаправленно готовиться без каких-либо ограничений к предстоящим поединкам.

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Динамо Киев Александр Тымчик травма бедра травма
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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