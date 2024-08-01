Украина. Премьер лига01 августа 2024, 07:41 | Обновлено 01 августа 2024, 08:47
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Тымчик продолжает восстановление после травмы бедра
Захисник «Динамо» вскоре будет переведен в общую группу
01 августа 2024, 07:41 | Обновлено 01 августа 2024, 08:47
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Защитник «Динамо» Александр Тымчик продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы передней поверхности бедра.
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана» Александр не играл.
Но после возвращения команды в польский Люблин планируется перевод защитника в общую группу.
Тымчик будет целенаправленно готовиться без каких-либо ограничений к предстоящим поединкам.
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