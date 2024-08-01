Источник: Луческу в ближайшее время возглавит сборную Румынии

79-летний специалист Мирча Луческу близок к назначению новым главным тренером сборной Румынии.

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» в ближайшее время возглавит национальную сборную Румынии, информирует Fanatik.ro.

Луческу провел 3-часовую встречу с представителем федерации футбола Румынии, на которой были урегулированы вопросы контракта.

Ожидается, что Мирча подпишет контракт с Федерацией футбола Румынии на два года, а его зарплата будет составлять 27 тысяч евро в месяц.

Луческу ранее уже работал главным тренером сборной Румынии, с 1981 по 1986 годы, и под его руководством румынская команда выходила на Евро-1984. Участие на чемпионате Европы стало для нее первым в истории.

Мирча Луческу: «Это правда, я говорил со Стойкице, мы разговаривали 4 раза. Было бы хорошо убедить Эди Йорданеску остаться, но жаль. Но я всегда был готов помочь. Собираюсь установить мировой рекорд. Не думаю, что найдется еще кто-нибудь, кто вернулся бы в сборную через 38 лет».

Луческу даст 1 августа окончательный ответ на предложение Федерации футбола Румынии.