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Румыния
01 августа 2024, 08:59 | Обновлено 01 августа 2024, 09:09
217
0

Источник: Луческу в ближайшее время возглавит сборную Румынии

Мирча ранее уже работал главным тренером сборной Румынии, с 1981 по 1986

01 августа 2024, 08:59 | Обновлено 01 августа 2024, 09:09
217
0
Источник: Луческу в ближайшее время возглавит сборную Румынии
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

79-летний специалист Мирча Луческу близок к назначению новым главным тренером сборной Румынии.

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» в ближайшее время возглавит национальную сборную Румынии, информирует Fanatik.ro.

Луческу провел 3-часовую встречу с представителем федерации футбола Румынии, на которой были урегулированы вопросы контракта.

Ожидается, что Мирча подпишет контракт с Федерацией футбола Румынии на два года, а его зарплата будет составлять 27 тысяч евро в месяц.

Луческу ранее уже работал главным тренером сборной Румынии, с 1981 по 1986 годы, и под его руководством румынская команда выходила на Евро-1984. Участие на чемпионате Европы стало для нее первым в истории.

Мирча Луческу: «Это правда, я говорил со Стойкице, мы разговаривали 4 раза. Было бы хорошо убедить Эди Йорданеску остаться, но жаль. Но я всегда был готов помочь. Собираюсь установить мировой рекорд. Не думаю, что найдется еще кто-нибудь, кто вернулся бы в сборную через 38 лет».

Луческу даст 1 августа окончательный ответ на предложение Федерации футбола Румынии.

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу назначение тренера Федерация футбола Румынии
Николай Степанюк Источник: Fanatik.ro
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