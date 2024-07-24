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Чемпионат Европы
24 июля 2024, 15:57 | Обновлено 24 июля 2024, 15:58
647
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Румынии покинул свой пост

Эдвард Йорданеску не продлил свой контракт

24 июля 2024, 15:57 | Обновлено 24 июля 2024, 15:58
647
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Румынии покинул свой пост
Getty Images/Global Images Ukraine

Эдвард Йорданеску покинул пост главного тренера сборной Румынии. Его контракт истек после Евро-2024.

В соглашении была прописана опция продления до 2026 года, однако стороны не договорились по поводу продления сотрудничества.

Йорданеску возглавлял сборную Румынии с 2022 года. Под его руководством команда суммарно провела 28 матчей: по 10 побед и ничьих и 8 поражений. На Евро-2024 он вывел команду в 1/8 финала, где румыны вылетели от Нидерландов.

Ранее сообщалось о том, что возглавить сборную Румынии может Мирча Луческу.

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Источник: Луческу может возглавить соперника Украины по группе Евро-2024
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Олег Дидух Источник: Федерация футбола Румынии
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