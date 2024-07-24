ОФИЦИАЛЬНО. Наставник сборной Румынии покинул свой пост
Эдвард Йорданеску не продлил свой контракт
Эдвард Йорданеску покинул пост главного тренера сборной Румынии. Его контракт истек после Евро-2024.
В соглашении была прописана опция продления до 2026 года, однако стороны не договорились по поводу продления сотрудничества.
Йорданеску возглавлял сборную Румынии с 2022 года. Под его руководством команда суммарно провела 28 матчей: по 10 побед и ничьих и 8 поражений. На Евро-2024 он вывел команду в 1/8 финала, где румыны вылетели от Нидерландов.
Ранее сообщалось о том, что возглавить сборную Румынии может Мирча Луческу.
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