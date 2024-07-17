Источник: Луческу может возглавить соперника Украины по группе Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску принял решение оставить занимаемый пост.

Сообщается, что причиной такого шага специалиста стало желание проводить больше времени с семьей.

Источник утверждает, что «роскошными вариантами» нового наставника для сборной Румынии являются бывший тренер донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу, а также Георге Хаджи.

Как известно, на чемпионате Европы 2024 сборная Румынии играла в одной группе с командой Украины. Их встреча в 1-м туре турнира завершилась со счетом 3:0 в пользу румынской команда. Она, а также сборные Бельгии и Словакии в итоге вышли из квартета в плей-офф, оставив за бортом Евро-2024 украинскую сборную.

Ранее Луческу назвал неожиданные лиги, в которых готов работать.