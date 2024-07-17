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17 июля 2024, 15:52 | Обновлено 17 июля 2024, 16:00
1178
1

Источник: Луческу может возглавить соперника Украины по группе Евро-2024

Об экс-наставнике Шахтера и Динамо Киев вспомнили в сборной Румынии

17 июля 2024, 15:52 | Обновлено 17 июля 2024, 16:00
1178
1
Источник: Луческу может возглавить соперника Украины по группе Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску принял решение оставить занимаемый пост.

Сообщается, что причиной такого шага специалиста стало желание проводить больше времени с семьей.

Источник утверждает, что «роскошными вариантами» нового наставника для сборной Румынии являются бывший тренер донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу, а также Георге Хаджи.

Как известно, на чемпионате Европы 2024 сборная Румынии играла в одной группе с командой Украины. Их встреча в 1-м туре турнира завершилась со счетом 3:0 в пользу румынской команда. Она, а также сборные Бельгии и Словакии в итоге вышли из квартета в плей-офф, оставив за бортом Евро-2024 украинскую сборную.

Ранее Луческу назвал неожиданные лиги, в которых готов работать.

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сборная Румынии по футболу Эдвард Йорданеску Мирча Луческу Георге Хаджи
Юрій Остроумов Источник: Antena Sport
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Комментарии 1
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nick07
ну Луческу може і не проти, але нафіга він збірній РУмунії? 
Хаджі був би непоганий варіант.
а можливо говорили про ЛУческу-молодшого?
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