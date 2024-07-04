Не нужны деньги. Луческу назвал неожиданные лиги, в которых готов работать

78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который работал в донецком «Шахтере» с 2004 по 2016 год, а также в киевском «Динамо» с 2020 по 2023, рассказал, готов ли возобновить тренерскую карьеру:

– Сделаете ли вы сюрприз и вернетесь на скамью для запасных?

– Я отказался от многих предложений, мне не нужны деньги, но я готов. Главное – тренировать, чтобы быть на первом месте. Даже если это в Серии B, C или D, если меня позовут», – сказал Мирча для итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

В мае 2024 года сообщалось, что Луческу займет должность вице-президента бухарестского «Рапида», а также будет выступать советником для главного тренера этой команды 52-летнего североирландца Нила Леннона.