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  4. Не нужны деньги. Луческу назвал неожиданные лиги, в которых готов работать
Италия
04 июля 2024, 04:09 |
42
0

Не нужны деньги. Луческу назвал неожиданные лиги, в которых готов работать

Мирча после отставки из киевского «Динамо» все еще не трудоустроился

04 июля 2024, 04:09 |
42
0
Не нужны деньги. Луческу назвал неожиданные лиги, в которых готов работать
Instagram. Мирча Луческу

78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который работал в донецком «Шахтере» с 2004 по 2016 год, а также в киевском «Динамо» с 2020 по 2023, рассказал, готов ли возобновить тренерскую карьеру:

– Сделаете ли вы сюрприз и вернетесь на скамью для запасных?

– Я отказался от многих предложений, мне не нужны деньги, но я готов. Главное – тренировать, чтобы быть на первом месте. Даже если это в Серии B, C или D, если меня позовут», – сказал Мирча для итальянского издания La Gazzetta dello Sport.

В мае 2024 года сообщалось, что Луческу займет должность вице-президента бухарестского «Рапида», а также будет выступать советником для главного тренера этой команды 52-летнего североирландца Нила Леннона.

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Мирча Луческу Серия B Серия C Серия D назначение тренера
Даниил Агарков Источник: Gazeta Sporturilor
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