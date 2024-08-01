Заря определилась с домашним стадионом. Играть будут в Киеве

Луганская Заря определилась с домашней ареной на матчи нового сезона УПЛ.

Домашним стадионом луганской команды станет клубный стадион Динамо.

Пресс-атташе ФК Зари Максим Поваров рассказал, клуб определился с домашним стадионом в сезоне 2024/25.

Он отметил, что все домашние поединки луганчане будут проводить в столице Украины – Киеве:

«Мы будем проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского».