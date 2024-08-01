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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 09:12 | Обновлено 01 августа 2024, 09:24
173
0

Заря определилась с домашним стадионом. Играть будут в Киеве

Домашней ареной луганской команды станет клубный стадион Динамо

01 августа 2024, 09:12 | Обновлено 01 августа 2024, 09:24
173
0
Заря определилась с домашним стадионом. Играть будут в Киеве
ФК Динамо

Луганская Заря определилась с домашней ареной на матчи нового сезона УПЛ.

Домашним стадионом луганской команды станет клубный стадион Динамо.

Пресс-атташе ФК Зари Максим Поваров рассказал, клуб определился с домашним стадионом в сезоне 2024/25.

Он отметил, что все домашние поединки луганчане будут проводить в столице Украины – Киеве:

«Мы будем проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского».

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Заря Луганск стадион Динамо им. Валерия Лобановского Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
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