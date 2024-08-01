Украина. Премьер лига01 августа 2024, 09:12 | Обновлено 01 августа 2024, 09:24
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Заря определилась с домашним стадионом. Играть будут в Киеве
Домашней ареной луганской команды станет клубный стадион Динамо
01 августа 2024, 09:12 | Обновлено 01 августа 2024, 09:24
173
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Луганская Заря определилась с домашней ареной на матчи нового сезона УПЛ.
Домашним стадионом луганской команды станет клубный стадион Динамо.
Пресс-атташе ФК Зари Максим Поваров рассказал, клуб определился с домашним стадионом в сезоне 2024/25.
Он отметил, что все домашние поединки луганчане будут проводить в столице Украины – Киеве:
«Мы будем проводить домашние матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского».
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