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  4. ЛАВРЕНКО: «На стадионе Левого Берега будет играть еще только один клуб»
Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 08:23 | Обновлено 29 июля 2024, 08:32
917
3

ЛАВРЕНКО: «На стадионе Левого Берега будет играть еще только один клуб»

Президент киевского клуба рассказал, что подписано соглашение с «Шахтером»

29 июля 2024, 08:23 | Обновлено 29 июля 2024, 08:32
917
3
ЛАВРЕНКО: «На стадионе Левого Берега будет играть еще только один клуб»
УПЛ. Стадион Левый Берег

Президент клуба «Левый Берег» Николай Лавренко рассказал о своем решении по аренде клубной арены в новом сезоне:

«На стадионе Левый Берег будет играть еще «Шахтер», и все. Там уже пресса раскритиковала нас. Поймите, что с весны до лета 2024 года Левый берег принял больше матчей УПЛ, чем любой стадион в Украине.

Понятно, что сначала были проблемы с полем. Сейчас играет команда, через 2 дня играет команда – вообще катастрофа. Мы уже поставили для себя точку. Вы видели газон.

Мы уже подписали соглашение с Шахтером. Будут играть только Шахтер и Левый берег, и больше никто. Все. Это жесткие условия, которые прописаны.

Если в этот день Шахтер не играет, а играет, например, в еврокубках, то мы можем договориться, и дать кому-то сыграть вместо Шахтера. То есть, у нас одна игра в неделю, и это нормально».

В сезоне 2023/24 стадион «Левый Берег» был домашним стадионом для клуба «Металлист 1925».

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Николай Лавренко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Левый Берег Киев стадион Левый Берег ТаТоТаке Шахтер Донецк
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
Невже за 10 років бомжування, кроти не змогли побудувати невеличке поле (яке потім могли б перепродати чи здавати в оренду)... 
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Виктор Войцеховский
И в это время будет коллаборация - Левый Шлюхтар 
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