ЛАВРЕНКО: «На стадионе Левого Берега будет играть еще только один клуб»
Президент киевского клуба рассказал, что подписано соглашение с «Шахтером»
Президент клуба «Левый Берег» Николай Лавренко рассказал о своем решении по аренде клубной арены в новом сезоне:
«На стадионе Левый Берег будет играть еще «Шахтер», и все. Там уже пресса раскритиковала нас. Поймите, что с весны до лета 2024 года Левый берег принял больше матчей УПЛ, чем любой стадион в Украине.
Понятно, что сначала были проблемы с полем. Сейчас играет команда, через 2 дня играет команда – вообще катастрофа. Мы уже поставили для себя точку. Вы видели газон.
Мы уже подписали соглашение с Шахтером. Будут играть только Шахтер и Левый берег, и больше никто. Все. Это жесткие условия, которые прописаны.
Если в этот день Шахтер не играет, а играет, например, в еврокубках, то мы можем договориться, и дать кому-то сыграть вместо Шахтера. То есть, у нас одна игра в неделю, и это нормально».
В сезоне 2023/24 стадион «Левый Берег» был домашним стадионом для клуба «Металлист 1925».
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