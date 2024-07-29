ЛАВРЕНКО: «На стадионе Левого Берега будет играть еще только один клуб»

Президент клуба «Левый Берег» Николай Лавренко рассказал о своем решении по аренде клубной арены в новом сезоне:

«На стадионе Левый Берег будет играть еще «Шахтер», и все. Там уже пресса раскритиковала нас. Поймите, что с весны до лета 2024 года Левый берег принял больше матчей УПЛ, чем любой стадион в Украине.

Понятно, что сначала были проблемы с полем. Сейчас играет команда, через 2 дня играет команда – вообще катастрофа. Мы уже поставили для себя точку. Вы видели газон.

Мы уже подписали соглашение с Шахтером. Будут играть только Шахтер и Левый берег, и больше никто. Все. Это жесткие условия, которые прописаны.

Если в этот день Шахтер не играет, а играет, например, в еврокубках, то мы можем договориться, и дать кому-то сыграть вместо Шахтера. То есть, у нас одна игра в неделю, и это нормально».

В сезоне 2023/24 стадион «Левый Берег» был домашним стадионом для клуба «Металлист 1925».