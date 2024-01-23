Источник: Металлисту 1925 придется съехать со стадиона Левый берег

Харьковский «Металлист 1925» во второй части сезона, скорее всего, будет вынужден уехать со стадиона «Левый Берег», сообщает журналист Игорь Бурбас.

И это не решение клуба, а односторонняя настойчивая просьба владельца столичной арены Николая Лавренко. По слухам, его почему-то не устраивает качество газона после матчей харьковчан.

Поэтому «Металлист 1925» сейчас находится в поисках новой арены. Первый матч второго круга по календарю у клуба домашний – с «Динамо». Скорее всего, по договоренности сторон команды проведут игру на стадионе Динамо им. Лобановского.