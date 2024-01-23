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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 23:23 | Обновлено 23 января 2024, 23:30
854
2

Источник: Металлисту 1925 придется съехать со стадиона Левый берег

Причина – настойчивая просьба владельца столичной арены Николая Лавренко

23 января 2024, 23:23 | Обновлено 23 января 2024, 23:30
854
2
Источник: Металлисту 1925 придется съехать со стадиона Левый берег
ПФЛ. Стадион Левый берег

Харьковский «Металлист 1925» во второй части сезона, скорее всего, будет вынужден уехать со стадиона «Левый Берег», сообщает журналист Игорь Бурбас.

И это не решение клуба, а односторонняя настойчивая просьба владельца столичной арены Николая Лавренко. По слухам, его почему-то не устраивает качество газона после матчей харьковчан.

Поэтому «Металлист 1925» сейчас находится в поисках новой арены. Первый матч второго круга по календарю у клуба домашний – с «Динамо». Скорее всего, по договоренности сторон команды проведут игру на стадионе Динамо им. Лобановского.

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Металлист 1925 Левый берег Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Лавренко Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Oleksandr Kelym
А Металіст 1925 оплачував догляд поля? Чи Лавренку надоїло панькатися із клубом?
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0
Dmytro11q
Хотілося, щоб вже цю гру "Металіст 1925" грав на домашньому стадіоні, у Харкові. Нехай поки без вболівальників, але все ж...
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0
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