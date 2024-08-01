Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Олимпия
1 августа в 19:00 состоится ответный матч 2-го раунда квалификации ЛК
1 августа в 19:00 состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций.
Второй матч между собой проведут «Полесье» Житомир и «Олимпия» Любляна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встретятся в польском Гливице на стадионе местного клуба «Пяст».
Житомирскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Словении (0:2).
Соперником победителя этой пары в 3-м раунде (Q3) Лиги конференций станет проигравший в паре: Шериф (Молдова) / Эльфсборг (Швеция) – в первом матче Q2 Лиги Европы выиграла команда из Швеции (1:0).
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Олимпия
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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