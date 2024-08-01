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Лига конференций
01 августа 2024, 07:47 | Обновлено 01 августа 2024, 07:54
122
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Олимпия

1 августа в 19:00 состоится ответный матч 2-го раунда квалификации ЛК

01 августа 2024, 07:47 | Обновлено 01 августа 2024, 07:54
122
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Олимпия

1 августа в 19:00 состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Второй матч между собой проведут «Полесье» Житомир и «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в польском Гливице на стадионе местного клуба «Пяст».

Житомирскому клубу нужно ликвидировать гандикап в два мяча, полученный после первой игры в Словении (0:2).

Соперником победителя этой пары в 3-м раунде (Q3) Лиги конференций станет проигравший в паре: Шериф (Молдова) / Эльфсборг (Швеция) – в первом матче Q2 Лиги Европы выиграла команда из Швеции (1:0).

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Полесье – Олимпия

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Олимпия где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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